“Annabelle 2” encabezó la taquilla norteamericana

Nueva York.- La película de terror Annabelle 2, cuarta entrega de la serie Conjuring, fue la más vista de este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, informó DPA citando cifras de la página especializada Box Office Mojo.

Según los primeros cálculos, el film, que relata la historia de un fabricante de muñecas y su esposa que tienen un demonio viviendo en la habitación de su hija fallecida, recaudó en su primer fin de semana en las salas 35 millones de dólares.

El éxito de la película, que costó sólo 15 millones de dólares, es, sin embargo, algo menor a lo esperado, aunque ayudó a llenar las salas en esta época estival.

La película de guerra de Christopher Nolan Dunkerke se mantuvo en el segundo lugar de las más vistas. El drama histórico, que apunta a un público de más edad, sumó otros 11,4 millones de dólares y lleva recaudados así ya sólo en Estados Unidos y Canadá 150 millones de dólares.

En tercer lugar quedó la película de animación The Nut Job 2: Nutty by Nature y en el cuarto, el drama fantástico The Dark Tower, basado en una novela de Stephen King. Le sigue en el quinto puesto la cinta de animación The Emoji Movie.

