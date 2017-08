Animadora de Venevisión se casará con un político opositor en New York

Sarah Dávila, animadora de Boom en Venevisión, y quien en 2016 llevó la banda de Miss Cojedes, se casará por la iglesia en New York con el concejal del municipio Chacao, Diego Scharifker. La pareja ya contrajo nupcias por civil el pasado 21 de abril en una íntima ceremonia en el Parque Nacional Morrocoy.

Estas son las razones de la exmiss para casarse en dicha ciudad: “ambos tenemos mucha familia fuera de Venezuela que no pudieron asistir a nuestro matrimonio por civil y segundo porque en nuestro país no se acostumbra a realizar una boda con dos religiones distintas y Diego mi esposo no dejará de ser judío, ni yo abandonaré mi religión católica”, explicó.

La boda se realizará en la Gran Manzana, en un recinto llamado NJ Weddings Classic & Romantic, el cual tiene un jardín donde se puede observar toda la ciudad de New York. De acuerdo con datos suministrados por su equipo de prensa, ese día quiere vestir de un diseñador venezolano que le hará su sueño realidad.

Fuente: Notiespartano/Caraota Digital