Maduro se queda solo, por Angel Ciro Guerrero

Y no es mentira porque entre los suyos hay abiertas ya muchas heridas. Son varios los grupos que, en conjunto, advierten que dentro del oficialismo nada es monolítico. Aunque hacia afuera hagan creer que la unidad roja es indestructible.

Eso era antes, cuando el ya ido golpeaba las paredes de su despacho molesto porque no lo entendían, lo contradecían o lo engañaban. Entonces todos salían corriendo, regañados, a enmendar errores, corregir entuertos, culpándose unos con otros. Temerosos de ser defenestrados.

Ahora la situación es muy distinta. Maduro grita, pero no le hacen caso alguno. Sus órdenes, que no son adecuadas para cada situación, como tampoco las medidas soluciones a los más graves problemas, se ponen en práctica tal cual las dicta. Por eso fracasan: porque no las sustentan consideraciones ciertas, de peso, menos provenientes de verdaderos expertos sino de improvisados a los cuales poco importa, porque no son de aquí, los problemas, la dura realidad que el venezolano vive.

Maduro dice que perseguirá a los corruptos. Pero en su gobierno están por todas partes, menos en la cárcel. Afirma que respeta la propiedad privada, pero busca desaparecerla. Insiste en que la derecha es la culpable de lo que denomina guerra económica, pero evita aceptar que la culpa es suya. Anuncia que perseguirá a los bachaqueros, cualquiera sea su nivel, su condición, su poderío. Pero no los apresa. Por el contrario, nacen, crecen y se desarrollan en todos los niveles de la administración pública. Con o sin uniforme.

Aunque baile en cualquier tarima como atracción de incautos, Maduro se queda solo, apenas con Cilia.

Diosdado le está ganando, otra vez, la partida. El Juego. Delcy Eloína es la pantalla. Cabello es el vocero de la constituyente. Quien manda, ordena y exige.

Maduro se queda solo porque muchos suyos entendieron que la justicia internacional no perdona, que han cometido delitos que no prescriben. Buscan, desesperados, cómo abandonar el barco o saltar del tren. En Latinoamérica, 17 cancilleres rechazaron su gobierno totalitario y en Europa van 23 naciones que hacen lo mismo.

Angel Ciro Guerrero/Columna Aliño Compuesto