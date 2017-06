Paquito D’Rivera: Los venezolanos han sido muy valientes

El mítico saxofonista cubano Paquito D’Rivera destacó la valentía de los ciudadanos venezolanos ante la delicada situación por la que atraviesa el país, así como criticó la postura de las naciones latinoamericanas con el gobierno de Raúl Castro.

“Los venezolanos están siendo muy valientes, nosotros no lo somos”, declaró el músico ante las movilizaciones que se han registrado en Venezuela en los últimos 70 días.

Por otra parte, criticó el apoyo de las naciones iberoamericanas al gobierno de los hermanos Castro en su natal Cuba, que se han mantenido en el poder por más de 50 años y denunció que la visita de Barack Obama a la isla “legitimó” su actuar.

“Yo nunca vi que el papa fuese a visitar a (Augusto) Pinochet cuando querían quitarlo de Chile ni que un presidente estadounidense se tomase whisky con el régimen racista de Sudáfrica”, afirmó.

D’Rivera reiteró, ante esta situación, que no volverá a Cuba hasta que “haya democracia”, pero aclaró que esto no ocurrirá cuando Raúl Castro abandone el poder en 2018, ya que a su juicio “Fidel se murió y no pasó nada, dejó al hermano y este dejará a su perro o yo no sé a quién, pero está claro que ellos no van a soltar el poder”.

Fuente tomada de globovision