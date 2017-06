Hombre tiroteado en el Tuy murió en Caracas tras ruleteo hospitalario

A Humberto David Valdespino Aparicio, de 30 años, le dispararon tres veces la noche del jueves cuando llegaba a su casa en el sector Altos de Soapire de Santa Teresa del Tuy.

Familiares dijeron que lo atacaron para robarlo. Dos tiros le impactaron en la pierna izquierda y un tercero en el abdomen.

Veinte horas después falleció, es decir, la noche del viernes.

Fue llevado a tres centros de salud, y en el último murió.

En el hospital de Coche en Caracas, los familiares se enteraron de la muerte.

Para llegar allí padecieron por dos razones: la falta de ambulancia y la escasez de medicinas.

“Fue terrible haber pasado por esto, no se le deseo a nadie. La noche en que lo hirieron lo tuvimos que llevar en una silla de ruedas al CDI de El Socorro, y después al hospital de Ocumare. Cuando nos tocó llevarlo a Caracas porque no había medicamentos para atenderlo, sufrimos porque no conseguíamos una ambulancia disponible.

Hicimos hasta lo imposible para hacer el traslado”, declaró la hermana del fallecido, Elisa Valdespino.

Dijo que quienes lo atacaron a tiros le robaron sus pertenencias y huyeron.

“No tenía problemas con nadie, nosotros nos sorprendimos mucho. Era un buen muchacho dedicado a su trabajo”, explicó la mujer.

Humberto era técnico en reparación de artefactos electrodomésticos en su casa y también hacía labores a domicilio.

El jueves cuando lo atacaron, estaba llegando a su casa después de haber reparado un televisor. No tenía hijos.

“Mi madre está destrozada porque era el menor de sus seis hijos”, declaró la hermana.

El cadáver de Humberto fue uno de los 24 que registraron en la morgue de Bello Monte este fin de semana, según datos aportados por funcionarios del Senamecf.

Otra víctima de homicidio fue Derwin Alexander Mora, de 28 años. Lo asesinaron la madrugada del sábado en el sector Caucagüita de Petare.

Estaba en una fiesta con varios amigos cuando llegaron sujetos armados que dispararon contra todos.

Además de matarlo a él, dejaron otras tres personas heridas, una de ellas de gravedad.

Todos fueron trasladados al hospital de El Llanito.

Familiares dijeron que todos los fines de semana hacen fiestas públicas en la zona, que siempre terminan en problemas.

En otro hecho fue asesinado a tiros Anderson Gañan, de 19 años, la noche del sábado en el sector La Parrilla del barrio Bolívar de Petare. Allegados dijeron que lo robaron.

