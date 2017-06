Esta alfombrilla de carga continua de Logitech puede evitar que unas pilas agotadas te dejen colgado sin ratón

Los periféricos inalámbricos tienen ese plus de comodidad (y estética) que da un uso sin cables, pero la cara B es que a veces no podemos usarlos mientras se cargan o peor, se nos acaban las pilas y no tenemos de reserva. Quizás pensando en esos casos Logitech dio con la idea de una alfombrilla de carga constante con la tecnología propia llamada “Powerplay”.

El anuncio de la misma viene junto a nuevos modelos de ratones de la línea G de gaming, los G903 y G703, y otra tecnología propia de conectividad inalámbrica, llamada “Lightspeed”. Lo que llama la atención de esto es que se trata de una carga constante, de modo que no nos supone tener que dejar de usarlo en ningún momento como sí ocurre con las bases o la carga por cable.

Se acabó el “No batteries, no party”

Logitech ha sido parca en los detalles acerca de esta nueva tecnología propia, pero que sabemos por la nota y por The Verge es que se trata de algo distinto al estándar Qi, basada en la creación de un campo de carga gracias a la aplicación de resonancia electromagnética. Este campo se crea sobre la superficie de la alfombrilla, que es de 275 x 320 milímetros.

La parte responsable de transformar el campo en corriente de carga es lo que denominan módulo Powercore, que se encaja en los ratones. La carga es constante y no afecta al uso, como matizan en Logitech, sin interferir en la transferencia de datos y de movimientos, y funcionará en cualquier ratón compatible con ella (de momento, al ser algo nuevo, sólo lo son los dos modelos que hemos especificado arriba).

Logitech Powerplay System, precio y disponibilidad

Desde la compañía anuncian que tanto el sistema de carga como los nuevos ratones saldrán a la venta el próximo mes de agosto. El sistema de carga G Powerplay quedará en 99 dólares, el mismo precio que el G703, mientras que el G903 estará por 149 dólares.

Este invento nos aleja de imágenes como la carga del Magic Mouse 2 de Apple, que se carga por conexión física a un puerto Lightning cuya ubicación dio mucho que hablar al estar en la base del mismo. También de eso que planteábamos al principio de quedarnos sin pilas, dado que de este modo el ratón no se descargaría de usarlo siempre sobre la alfombrilla.

