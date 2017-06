Erick Zuleta: las acciones de calle continuarán hasta que Nicolás Maduro dé respuestas

El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, informó que las acciones de calle como la que llevan a cabo este lunes 12 de junio continuarán hasta que el presidente Nicolás Maduro responda ante la detención del conductor Quevedo Morón Santos, acusado de terrorista.

“No aceptamos que ningún conductor sea acusado como terrorista, somos trabajadores”,expresó el líder gremial a propósito del paro de transporte público por 12 horas que se efectúa en la capital.

Destacó que todo el país está con los “ojos puestos en la capital, estamos esperando la respuesta del Gobierno nacional. Estamos exigiendo que nuestro compañero sea puesto en libertad, además que responda ante la crisis que vive el sector por la falta de mejoras laborales e insumos como baterías, cauchos y repuestos”, agregó.

Zuleta manifestó su esperanza de que estas acciones de paro puedan desembocar en un diálogo entre el gremio de trabajadores de transporte y el Gobierno. “De no ser así y de no liberarse a nuestro compañero, tendremos que apretar más duro. Le haremos entender al Gobierno que somos trabajadores, no terroristas”, insistió.

Informó que esta protesta se está cumpliendo “entre 80% y 90 % del área metropolitana, especialmente en las áreas de Caricuao, El Valle, Antimano, centro y Baruta”.

Zuleta enfatizó “que estas acciones son gremiales y reivindicativas”, con el objetivo de conseguir respuestas inmediatas a sus demandas.

Fuente: Notiespartano/Caraota Digital