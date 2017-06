“Dear Evan Hansen”, Bette Midler y “Oslo” se consagran en los premios Tony de Broadway

NUEVA YORK (Reuters) – El musical “Dear Evan Hansen” se llevó el galardón principal en la entrega de los Premios Tony, los mayores honores del teatro de Broadway, mientras que el drama de J.T. Rogers “Oslo” sobre los acuerdos de paz de 1993 para Oriente Medio se consagró como mejor obra.

“Dear Evan Hansen” se llevó un total de seis premios Tony, incluyendo mejor actor en un musical para su protagonista de 23 años, Ben Platt, mejor actriz para Rachel Bay Jones, así como mejor libreto, partitura y orquestación.

Como se había previsto ampliamente, Bette Midler se llevó su primer Tony en competencia como mejor actriz en un musical por su papel en “Hello, Dolly!”, que cosechó un total de cuatro galardones.

“Es un calendario muy difícil”, dijo Midler, de 71 años, detrás de bambalinas, señalando que es “una mujer de cierta edad”. Sin embargo, dijo que la experiencia había sido “de afirmación y de cambio en la vida”, y agregó a los periodistas entre lágrimas, “Es más de lo que merezco”.

Los actores Cynthia Nixon, Kevin Kline y Laurie Metcalf fueron reconocidos por actuaciones en obras de teatro. Kline ganó el premio Tony como mejor actor principal por su interpretación de un actor egocéntrico en “Present Laughter” de Noel Coward.

“Quiero agradecer a todos”, dijo Kline, agregando que “no hacemos esto solos”. Como muchos otros vencedores, ofreció una defensa del National Endowment for the Arts, que se enfrenta a recortes de fondos bajo el Gobierno de Donald Trump, diciendo que sin él “la mitad de la gente en esta sala no estaría aquí”.

Metcalf ganó su primer Tony después de varias nominaciones, llevándose el premio a mejor actriz en una obra por su rol en “A Doll’s House, Part 2”, una secuela del clásico de Henrik Ibsen.

Kevin Spacey, que presentaba por primera vez los Tony, inició el show con una mezcla de canciones que hacían referencia a sus dudas sobre poder ser un anfitrión exitoso en comparación con sus predecesores Neil Patrick Harris, James Corden y Hugh Jackman.

Fuente Notiespartano/Reuters