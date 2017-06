Zidane todavía intenta convencer a James y a Morata

Desde que el pasado sábado Sergio Ramos levantara al techo del Millennium la Duodécima Champions conquistada por el Real Madrid, Florentino Pérez y Zinedine Zidane han tenido tiempo para reunirse-charlar para dar forma definitiva a lo que está en camino y el francés, tal y como hizo hace un año, apenas quiere que le toquen lo que funciona.

El francés ha basado su éxito en la perfecta relación con la plantilla. Excepción hecha de Pepe y en ocasiones con James, el entendimiento del técnico con los jugadores ha sido total y si fuera por Zidane, nada cambiaría. Al técnico le gustaría abrir los ojos la segunda semana de julio y ver a los mismos jugadores que le han llevado a disfrutar del histórico doblete.

Zidane sabe que eso no va a ser posible porque Pepe (el divorcio entre ambos fue total en los últimos meses) se va y James quiere irse. El caso del colombiano es diferente. Para el francés ha sido decisivo en el tramo final de temporada y no le importaría que siguiera vestido de blanco, pero entiende que quiera asumir otro tipo de rol, justo el que no puede tener en el Real Madrid. Mariano será el otro que termine saliendo, mientras se mantiene la duda con un Morata que está más fuera que dentro.

Tal y como sucedió hace un año, ha frenado algunas operaciones en marcha como la de De Gea. No quiere que nada perturbe el orden y la convivencia dentro del grupo. Rechaza elementos extraños y por eso aplaude la llegada de jugadores como Marcos Llorente o Vallejo, más la de Theo Hernández, todos ellos jóvenes y, de momento, con un perfil bajo.

Zidane está a la espera de ver qué sucede con James y Morata y en caso de la salida de ambos, sí que llegarían refuerzos, pero el francés está haciendo todo lo posible para que no se produzca el adiós de ninguno de ellos, especialmente el del delantero.

Fuente: Marca