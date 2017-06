Morel Rodríguez Ávila: Coche en total abandono hay que declararla en Emergencia

Lo plantea Morel Rodríguez Ávila: “La situación en Isla de Coche es de abandono total. El gobierno regional se ha olvidado de sus pobladores que, a la fecha, ya no aguantan las penurias por las cuales atraviesan. No hay alimentos, no hay medicinas. No les llega gasolina ni menos gasoil. Tampoco repuestos de cualquier clase. Los servicios públicos altamente ineficientes. El ferry, que antes iba una vez a la semana, ahora a veces es mensual. Realmente, la calamidad es grande y el olvido gubernamental desde todo punto de vista es reprobable”.

Dijo que “la declaratoria de Emergencia en Coche es necesaria, le guste o no al gobierno de Maduro y al gobierno de Mata. Los dos se olvidaron que el pueblo de Coche existe. La enorme crisis que a Nueva Esparta agobia, en Coche por supuesto tiene un impacto mayor, el sufrimiento de los cochenses no tiene nombre. Lo que le ocurre rinde perfecta cuenta de lo insensible de un gobierno que apenas se preocupa por su credo religioso y su estancia en el poder”.



Morel añadió que “antes, cuando en Nueva Esparta gobernaba la democracia, tanto los pueblos de Margarita como el de Coche, tenían a su favor la acción de un gobierno realmente sensible y eficaz, que cumplía con lo que ofrecía. La prueba es que recuerdan la bolsa alimentara, el tren de la salud, los créditos para pescadores, campesinos y trabajadores, las becas y los seguros de atención médica para escolares y universitarios, los programas sociales. Aparte, el progreso y el desarrollo siempre en avance, que lo demostraba una industria de la construcción, por ejemplo, muy activa y productiva”.

Finalmente recordó que “Nueva Esparta fue durante años el estado con mayor y mejor calidad de vida en toda Venezuela. Pero llegó la revolución y todo se paralizó, se vino abajo. El resultado es que, en nuestro caso, el pueblo de Coche se muere de hambre y el de Margarita va por el mismo camino”.

Fuente: Notiespartano/PrensaMRA