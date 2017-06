Fermín: “Nadie podrá detener el trabajo que hacemos por La Asunción”

Asfaltados, planes de bacheo, ejecución de acueductos, parques biosaludables, desmalezamientos, recuperación de canchas y espacios deportivos han sido las principales obras que ha impulsado el gobierno asuntino de Richard Fermín, y que ha desarrollado en lo que va de 2017.

Con trabajo, esfuerzo y tesón, aunado con la correcta administración de los recursos y gracias al aporte de los contribuyentes, el poder municipal ha logrado la concreción de cinco proyectos sobre vialidad en el municipio.

Calle Los Cocoteros en El Otro Lado del Río, Calle 4 de Mayo en el sector Palosano, Calle Petra Isabel de Camoruco, así como el proyecto que está a la espera de materia prima en el sector El Hato, limítrofe con Maneiro, han sido las obras que, en cuanto a vialidad, ha emprendido el gobierno capitalino.

Obras para todos

Ysmar Silva, Ingeniero municipal adelantó además que en esta semana, se dará comienzo a la ejecución del Acueducto de Los Obandos en el sector Viento Fresco, en la entrada de la Ciudad Capital, logrando así beneficiar un importante número de familias, con la distribución de agua potable hasta la localidad.

Igualmente, el poder municipal está empeñado en continuar recuperando espacios públicos por el bien de todos los ciudadanos. Dentro de los proyectos que hasta ahora en materia deportiva se han logrado ha sido la recuperación total de la Cancha “Mario Gamboa” en El Otro Lado del Rio, usada por niños, jóvenes y adultos de todas las edades y de muchos sectores de La Asunción y vecinos, para la realización de actividades deportivas y de esparcimiento, así como los parques biosaludables, que están en muchas partes del municipio. Está proyectada la instalación de uno en el sector La Portada.

El deporte: pilar de la ciudadanía

En el mismo ámbito deportivo, la Alcaldía de Arismendi también emprenderá la refacción de la media cancha de usos múltiples en el sector Terraza 95 de Buenos Aires, logrando así darle espacios públicos al sector.

También los planes de bacheo a las vías no se han dejado de lado. A pesar del boicot que el gobierno nacional emprende contra la Alcaldía de Arismendi, por no enviar los recursos completos y sólo un 30% de ellos y hasta menos, la Administración local ha hecho enormes esfuerzos para continuar con la calidad operativa de sus funciones así como en obras, para que el municipio Capital de Nueva Esparta no pierda majestad y siga siendo uno de los puntos turísticos y mejor calidad de vida en la región insular.

“La confianza que nos han depositado los Asuntinos, se paga con trabajo por la Ciudad y nuestra gente. Dios y nuestros vecinos son testigos de los esfuerzos que hacemos. Nuestros contribuyentes han sido parte fundamental de estas obras y a ellos, gracias. A nuestros vecinos, que os ayuden a mantener lo que, con tanto sacrificio hemos logrado. Lo que sentimos, se materializa en cada acto que hacemos”, indicó Richard Fermín.

Fuente: Notiespartano/PrensaArismendi