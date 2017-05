Héctor Rodríguez: Es el momento de dar un paso adelante con coraje e imponer la paz

Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el oficialismo, expresó la tarde de este jueves que es el momento de que se imponga la paz en el país.

“Llegó el momento, compañeros venezolanos que aman, que no quieren que inicie una confrontación social que no sabemos cuándo parará, porque al final de cualquier confrontación, la única solución es sentarse a hablar. Tú, en la familia, puedes tener todos los problemas que quieras y puedes pelear por lo que te dé la gana (…) Puedes gritar todo lo que quieras, pero ese problema no se va a resolver hasta que bajes la voz, te sientes en la mesa y te pongas a hablar, y digamos cada quien lo que nos molesta y lleguemos a un acuerdo para convivir en paz”, expresó durante una sesión del Congreso de la Patria, Capítulo Mujer, en Caracas.

“No esperemos gritarnos, no esperemos pegarnos, no esperemos matarnos para sentarnos en la mesa, es el momento de dar un paso hacia adelante con coraje e imponer la paz, imponer el amor y lograr lo sublime, lo hermoso”.

“Si una minoría no quiere dialogar, que haya una rotunda respuesta de los hombres y mujeres, en una gran movilización, a decirle no, como se lo dijimos en 2002, no, como se lo dijimos en la plaza Altamira, no, como se lo dijimos en el llamado a descargar la rabia, no, como se lo dijimos en 2014, no es por la violencia, es por el amor, es por el diálogo, es por el encuentro y solamente las grandes mayorías podemos imponer la paz”, manifestó Rodríguez.

Fuente: Notiespartano/Panorama