Norkys Batista: No me voy de Venezuela porque aquí está mi vida

HOY suspendí todas mis entrevistas, reuniones, y Fotos, HOY SALÍ A LA CALLE A PEDIR LO QUE TODOS LOS #VENEZOLANOS pedimos a Gritos DESESPERADAMENTE, #LIBERTAD #RESPETO #JUSTICIA … desde las 11am caminamos como nunca, la multitud era incontable, la energía indescriptible, y la impotencia era incalculable…! La sed aumentaba, la taquicardía de la emoción mientras caminábamos y gritábamos RESISTENCIA era mas fuerte q correr el maratón mas largo…! Todo el día sin internet, y desesperada por mostrarle al mundo como nos reprimían, y nada, Movistar muerto…! EL INTERNET UNA PORQUERIA EN ESTE PAÍS…! Aumentaba cada vez más la indignación, cuando veía a JOVENES resteados y llenos de valor, como caían ahogados, con la naríz sangrando, los ojos rojos casi q ni podían ver, se me partía el alma y siendo madre veía a cada joven la cara de mi hijo, 😔 me provocaba convertirme en un monstruo gigante y acabar con los represores😡 ser madre significa sufrir por todos los hijos propios y ajenos, yo me pregunto, A ESTE GOBIERNO NO LE DUELEN SUS HIJOS..? Llegué a mi casa con lumbago, con ardor en los ojos, dolor de nariíz, y con los labios quemados😔 en lo q pude abracé fuerte a mi @sebastianluttinger y no pude evitar llorar de tristeza…! Me preguntó que porq seguíamos en #Venezuela q porq no nos íbamos a otro país? y llore mas fuerte😔😭le dije, porq aquí esta mi vida, la gente q me quiere, respeta, admira😭 le dije q aquí esta mi madre, mi padre, mis hermanos y mis sobrinos, le dije q aquí están todos mis sueños, le dije q este es el país donde mas rico se come y donde sé vivir…! Me miró no muy convencido y un poco confundido, hizo silencio y me abrazó😔 LE dije tranquilo hijo, seguiré trabajando y produciendo para q nunca te falte nada mañana es otro día, y seguiré trabajando, HOY TRABAJÉ PARA EL PAÍS..! tú tranquilo, de las preocupaciones me ocupo yo… que duro es tener hijos y q nos vean sufrir…💔 #RegresaVenezuela pa'lante aqui seguiré Luchando pero sobre todo TRABAJANDO #NorkysBatista

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on Apr 6, 2017 at 6:48pm PDT