Avatar 2 ya tiene fecha de inicio de rodaje

Hace un tiempo se anunció que Avatar continuaría no con una sino con cuatro secuelas más de la película, “La gente tiene que entender que esto es una cadena de estrenos” declaró James Cameron a The Toronto Star. “No estamos haciendo Avatar 2, estamos haciendo Avatar 2, 3, 4 y 5. Es una tarea épica. No es muy diferente a la construcción de la presa de las Tres Gargantas”.

Con esa noticia nos quitamos de la mente que el estreno sería en 2018, y no se supo más hasta la fecha. Esta vez Sigourney Weaver, quien interpreta a uno de los viajeros, ofreció pequeña pero valiosa información.

“Estamos empezando a entrenar, probablemente no pueda contar nada, pero estaremos rodando en otoño, los guiones son maravillosos, no me preocupan, me preocupa cómo van a hacerlos realidad. Son muy ambiciosos, valen mucho, merece la pena esperar”. manifestó la actriz en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Parece que será una década lo que tendremos que esperar, tomando en cuenta que la primera cinta fue en 2010, pues se planea que para 2020 se estrene Avatar 2, siguiendo con dos entregas más en 2022 y 2023.

Este aclamado largometraje superó las respetadas cifras de Titanic, como la película más taquillera de la historia.

Fuente: Farandula