Artistas lamentan el asesinato del joven que protestaba en Carrizal

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💛💙💔 #MeDueles🇻🇪 Las Gracias, mi respeto y mi admiración a todos los venezolanos que están luchando, dando todo por todosssss!!! Y ruego porque no haya más sangre, ni detenidos y mucho menos muertes!!! #venezuela en mi corazón, en mi mente y en mis oraciones!!! Dios los bendiga y los llene de fortaleza!!! #justiciaparavenezuela💛💙❤

A post shared by Scarlet Ortiz (@ortizscarlet) on Apr 6, 2017 at 10:48pm PDT