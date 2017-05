Se acabó para viajeros el cupo de dólares Cencoex

Desde hace unos días, el sitio web del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no permite el acceso a los usuarios que deseen llenar las planillas para optar a usar el cupo de viajes, mediante tarjeta de crédito, así como el de acceso de dinero en efectivo a menores de edad para pago de excesos en consumos y para hacer la declaración jurada a quien viajo recientemente.

Las otras opciones, la activación del cupo electrónico y la del cupo de estudiantes tienen más de dos años completamente bloqueadas. Ninguna autoridad gubernamental ha informado que está pasando con la plataforma Cencoex, lo cual ha generado preocupación en los usuarios de tarjetas de crédito en la banca pública quienes aspiran a usar su cupo de viajes, con la cotización de la tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que cerró este miércoles a Bs. 699 por dólar. (Opción dos del sitio web)

Para las empresas, la situación es la misma. El acceso a solicitar dólares preferenciales a la tasa del dólar protegido a Bs. 10 por cada divisa americana, para importaciones de alimentos y medicinas también está bloqueado. Tampoco hay dólares para casos especiales como los de atención de salud en el exterior, remesas y pago de pensiones y jubilaciones. Estas opciones tienen más de un año sin adjudicación de divisas. (Opción uno).

Fuentes vinculadas con la banca pública dijeron a El Pitazo que en otras oportunidades el bloqueo ha sido por pocas horas o días, por motivos de mantenimiento de la plataforma tecnológica del Cencoex. “Pero esta vez la caída ha sido intermitente desde principios de febrero. Hay quien pudo llenar alguna solicitud pero desde esta semana no ha habido posibilidad de hacer nada. Hemos preguntado a algunos funcionarios del Cencoex y no han dado respuesta oficial. Algunos representantes de empresas nos preguntan qué pasa pues si no hacen la actualización de datos fiscales y parafiscales (solvencias del seguro social obligatorio, fondo de ahorro de viviendas, Seniat, entre otros documentos), el sistema Cencoex no autoriza el llenado de planillas de solicitud de dólares”.

Dijo un funcionario, quien exigió anonimato, que la banca pública solo está recibiendo recaudos de empresas privadas, “y las cargamos en nuestra base de datos a la espera de que el Cencoex de algún lineamiento. Se filtró que había intención de hacer mantenimiento en la página, nosotros presumimos que viene un ajuste en todas las tasa de dólar, tanto el Dipro como el Simadi y por eso la página está fuera del sistema. Los más pesimistas creen que el cupo Cencoex o cupo Cadivi pasó a la historia”.

Finalizó al asegurar que “se salvaron los que ya están fuera de Venezuela. En nuestros registros vemos que el cupo viajero sí está pasando, sobre todo con bajos montos que no superen los 100 dólares, los primeros siete días de un viaje largo. El tema es cómo el cliente gerencia su límite de crédito respecto a la tasa Simadi”.

Hermetismo en Cencoex

El Pitazo visitó la sede del Centro Nacional de Comercio Exterior, en Los Chaguaramos, en esta capital. El horario de atención a los usuarios es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, en teoría. No hay recepción de público y las puertas de la institución están herméticamente cerradas.

Un funcionario de seguridad fue entrevistado sobre el tema: “Hasta nuevo aviso no podemos dar acceso a nadie a este edificio porque la página está caída y no sabemos cuándo vuelve. Lo único que podemos hacer es recibir cartas de los usuarios que deseen hacer su declaración jurada de viajes, explicando que no pueden bajar la planilla, para así evitar bloqueos futuros. Sellamos una copia y el original va a un departamento técnico. Usted puede poner en la carta lo que quiera, junto a una copia de su cédula de identidad. No recibimos nada relativo a los cupos de tarjeta de crédito y de dólares en efectivo para menores de edad”, explicó.

– ¿Será que van a devaluar la moneda y se reajustarían los cupos?

– No sé, es lo que se rumora acá. La gente tiene que tener paciencia y buscar sus propios dólares para viajar.

A las puertas del Cencoex también estaba Zenaida R “no quiero problemas, por eso no te digo mis datos completos”, dijo a El Pitazo. Refiere esta maestra desempleada que desde la semana pasada ha visitado casi todos los días al Cencoex: “No puedo hacer la planilla para pedir los dólares a mi hijo de nueve años. A fines de marzo nos vamos a República Dominicana definitivamente. Mi esposo está allá desde hace ocho meses. Aquí nadie dice nada. Hay gente muy desesperada y el martes pasado hubo protestas y algunas personas trancaron esta calle unos minutos, con la esperanza de que viniera la prensa. No pasó nada, ni siquiera nos echaron a la policía. Los empleados de Cencoex, que medio hablan, nos dicen que están tan preocupados como nosotros. Yo tiro la toalla, me voy sin divisas y tampoco tengo tarjeta de crédito de la banca pública”.

Para el economista Benjamín Tripier, “la devaluación viene, es posible que en el Cencoex estén esperando por los ajustes para reactivar la página o simplemente no habrá más dólares para viajes. Están pendientes las medidas cambiarias, las cuales deben aparecer más pronto que tarde por la imperiosa necesidad de reponer inventarios. Dentro de la lógica del gobierno debería mantenerse un dólar súper barato para manejo de las importaciones vía Corpovex y cuyo valor sería aventurado anticipar pues se supo que hay varias propuestas en evaluación del presidente de la República quien tomará la decisión que más le interese y eso será en el momento político que de mayores beneficios. Los anuncios privados que llevan al Dipro entre los Bs. 50 o 100 por dólar podrían estar acertados pero son solo especulaciones. Hay que esperar”.

Sobre las otras opciones para adquirir moneda extranjera a precios subsidiados, otro analista, Asdrúbal Oliveros, dijo recientemente en un foro cambiario que no hay mucho qué esperar: “El dólar fronterizo no funcionó. Las casas de cambio autorizadas piden demasiados requisitos a los potenciales compradores y no hubo suficiente oferta de pesos colombianos. Pienso que este pretendido cambio fronterizo se organizó para complacer a factores de poder regionales quienes, por cierto, han señalado que el negocio no salió tan bueno como se esperaba”.

Coincidió con Tripier en cuando a la inminente devaluación del bolívar en todos los esquemas subsidiados. “El tema político ha ocupado al gobierno pero muy pronto podremos ver cuáles son las medidas cambiarias que se van a activar”.

Fuente; Notiespartano/ElPitazo