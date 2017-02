Al retomar la senda electoral se recupera estabilidad del país

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB, padre José Virtuoso, en entrevista que ofreciera ayer en Televen dijo que “Recuperar la senda electoral y la institucionalidad electoral es un elemento básico para recuperar la estabilidad y la paz en el país”.

Virtuoso lamentó que el gobierno, pese a insistir en el diálogo con la oposición, se niegue a reconocer a la Asamblea Nacional –AN- que es “el espacio privilegiado para el diálogo (…) La AN es la bisagra de la estructura constitucional del Estado, es el espacio de encuentro de la diversidad política, es el espacio del diálogo”.

“Una prioridad fundamental en este conflicto entre ejecutivo y AN, entre sala constitucional y AN, es recuperar la potestad de la AN como espacio de equilibrio que puede devolvernos el juego político democrático de la sociedad venezolana”, aseveró en entrevista con Carlos Croes.

Para el sacerdote, el otro gran tema es la recuperación del cronograma electoral, interrumpido luego de la eliminación del Referendo Revocatorio –RR- y la postergación de las elecciones regionales previstas para diciembre de 2016. “Se hablo de que en junio de 2017 tendríamos elecciones de gobernadores y a final de año las de alcalde”.

“Recuperar la senda electoral y la institucionalidad electoral es un elemento básico para recuperar la estabilidad y la paz en el país”, sentenció.

Virtuoso insta al Consejo Nacional Electoral –CNE- a divulgar el cronograma electoral para las regionales. “Yo sí creo que estamos a tiempo de que se tome una decisión de cuándo, que día van a ser las regionales de gobernadores, de asambleas legislativas y luego la de alcaldes”.

Como rector de la UCAB, el religioso calificó de lamentable la situación presupuestaria en las universidades públicas. “Es una historia que tiene muchos capítulos. Un constante forcejeo y conflicto en el que realmente no se justifica llegar a situaciones como las que plantea la profesora Lourdes de Viloria de profesores y docentes de alta calidad en situación de pauperización permanente”.

Virtuoso destacó que las privadas también atraviesan momentos difíciles porque tampoco reciben apoyos del Estado y, en medio de la crisis económica, solo cuentan con aportes de los estudiantes y sus familias.

Fuente: Notiespartano/UniónRadio