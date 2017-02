Maduro y su gente está gobernando sin la Constitución

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el presidente de la República Nicolás Maduro y todos sus miembros del gabinete están gobernando fuera de la Constitución según entrevista que diera para el diario Panorama.

—La AN está en desacato judicial, ¿qué piensa hacer para ponerse a derecho?

—Lo importante es que nosotros nacemos como Asamblea Nacional por el voto de 14 millones de venezolanos, la votación más alta que ha tenido cualquier Parlamento venezolano en su historia. Es increíble que un grupo de unos magistrados que no fueron electos por el pueblo y que además ni siquiera cumplen con los requisitos para ser magistrados, simplemente se presten a seguir las órdenes de Nicolás Maduro para anular la AN. Nosotros, sin embargo, estamos trabajando, ésta semana aprobamos la Ley de Barrios, que está a favor del pueblo; seguimos con nuestro trabajo de investigación, esta semana estamos investigando los sobornos que recibieron funcionarios del Gobierno por las empresas contratistas, y vamos a seguir en ese trabajo para lograr un cambio radical y económico (…).

—Usted intentó salir del desacato, el 9 de enero llamó a votar por la desincorporación de los tres diputados, luego el TSJ dice que tenía que hacerlo Ramos Allup, ¿qué puede hacer usted en este sentido?

—Hay que entender muy claramente que el problema de Venezuela no es legal en el Tribunal. Es político. Maduro y toda su gente está gobernando fuera de la Constitución, en Venezuela no gobierna la ley ni la Constitución, hemos pasado abiertamente a una dictadura, y Maduro está haciendo lo que le da la gana. No es legal, es político, y la única manera de resolverlo es a través del voto, logrando que a las elecciones de gobernadores y alcaldes le pongan fecha, e incluso, vayamos más allá y que haya elecciones generales.

—Usted dice que Maduro está gobernando en la ilegalidad, pero para el Gobierno y el TSJ la que está ilegal es la AN…

—La mayoría del pueblo está más que conciente que el problema es constitucional, en el sentido de que se está gobernando fuera de la Constitución. Y por eso el 90% de los venezolanos quiere cambiar de gobierno. (…) Hay una crisis institucional y democrática en el país que la reconoce la OEA, la Unión Europea, las cancillerías de América Latina (…).

—Ahora, ¿cómo hacer para que lo que decida la AN tenga validez?

—Tenemos que avanzar en la presión social para que haya voto, tenemos que lograr que la comunidad internacional siga presionando, hasta el propio (Ernesto) Samper dijo que el Gobierno tiene que reconocer a la AN como un poder electo democráticamente (…).

—¿Es decir que la única solución para la AN son las elecciones?

—La única solución para que el país salga del caos que vive son las elecciones, de eso no tengo duda. No solo es salir del Gobierno sino del sistema.



—Ahora, ¿por qué Ramos Allup no procedió a desincorporar a los diputados antes de terminar 2016?

—Se hizo de varias formas y siempre el Gobierno buscó excusas, incluso, cuando yo lo hice en la sesión del 9 de enero, lo hice de la forma como se había acordado con el Vaticano, con el expresidente Torrijos, con Luis Aquiles Moreno y con Jorge Rodríguez; y buscaron una nueva excusa. Al final es el Gobierno, que no le interesa ni que la gente se muera de hambre, ni que la AN pueda cumplir con su deber, lo único que le interesa es mantenerse en el poder.

—Hermán Escarrá acusó a Ramos Allup de ser el causante de todas las sentencias del TSJ…

—Lo que pasa es que el Gobierno todavía no ha aceptado que perdió las elecciones de la Asamblea y desde ese día mató la democracia en el país (…).

—¿Está dispuesto usted a hacer algo para salir de ese desacato?

—La AN está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para lograr que haya un respeto institucional, lo que la Asamblea no puede hacer es humillarse, porque eso que pretende el Gobierno es engañar y humillar a la Asamblea Nacional y por tanto al pueblo venezolano. Ya nosotros hemos hecho cosas que nos han pedido, como por ejemplo el tema de los diputados de Amazonas, pero de allí pretendan humillar a 14 millones que votaron por esta AN, eso no lo vamos a hacer.

—¿Es decir, que usted no iría al TSJ a decir que la AN está dispuesta a ponerse a derecho porque sería una humillación?

—No, no pongas palabras que no he dicho. Lo vuelvo a repetir, el problema de la AN no es legal ni constitucional sino que es el del país; Nicolás Maduro gobierna fuera de la Constitución y el TSJ se ha convertido en una oficina que hace lo que Maduro le ordena. Ese es el nudo más importante que tiene Venezuela ahorita para lograr un cambio.

—Se cuestiona el bajo perfil que ha tenido la AN desde que usted tomó el mando, ¿qué opina?

—No se trata de alto o bajo perfil, sino que el Gobierno tiene aplastado al país entero, no solamente a la AN. Nosotros más bien lo que hemos hecho es subir el perfil, estamos sesionando en Guárico, donde tienen preso y secuestrado a un diputado nuestro; sesionamos en un barrio de Caracas para aprobar la Ley de Barrios, sesionamos en la maternidad Concepción Palacios, estamos haciendo el trabajo que nos toca desde la calle.

—Algunos han criticado esas sesiones en la calle calificándolas de ‘show mediático’…

—Nosotros medimos en una encuesta cuál es el apoyo que tienen las sesiones en comunidades y 75% de la gente lo apoya, solamente lo critica la gente del Gobierno.



—El período de Ramos Allup se caracterizó por la confrontación, usted ¿qué rol va a asumir?

—Para nosotros lo más importante es que seamos la expresión y la voz de un pueblo que está sufriendo, hay que ayudar a un pueblo que está pasando hambre a que tenga un cambio en el país. Ser el intérprete de ese pueblo es nuestra tarea y la más importante en este momento.

—¿Fue un error declarar el abandono del cargo de un presidente que está en funciones?

—No, para nada, porque al mismo tiempo lo que estamos es ratificando que quien está fuera de la Constitución y está gobernando como le da la gana es Nicolás Maduro.

—Se lo pregunto porque una cosa es que abandones el cargo y otra que seas ineficiente o eficiente en tu cargo…

—Abandono del cargo para nosotros significa abandonar la Constitución y las responsabilidades de un presidente de la República, y eso es lo que ha hecho Maduro, un presidente que gobierna con un sistema económico que no está en la Constitución, que lo que ha hecho es destruir el empleo, cerrar empresas, hacer que la gente pase hambre y niega el voto.

—Sobre el diálogo, la MUD dijo que cerraba esa página, luego dijeron que lo iban a replantear, ¿se van a sentar de nuevo en la mesa?

—No hay manera que nosotros podamos sentarnos con el Gobierno si no cumple las cosas que estaban planteadas: un cronograma electoral completo, la libertad de los presos políticos y el respeto institucional al voto. El Gobierno no puede hablar de diálogo si no tiene la capacidad de algún tipo de gesto de que va a cumplir con la democracia en el país. Estamos claros que el diálogo no puede ser una excusa para burlarse del pueblo venezolano.



—¿Qué plantea el documento que entregarán al Nuncio Apostólico?

—Eso mismo, fecha de elecciones ya y completas, el cronograma electoral, las garantías electorales, la libertad de los presos políticos y el respeto al Parlamento, y equilibrio institucional del país.

—¿Qué propone PJ sobre la restructuración de la MUD?

—Lo importante es que lo podamos hacer realidad en los próximos días, que tengamos una unidad fuerte del país contra Maduro. Hay que reformar las reglas del juego, reformar el gobierno de la Unidad, tener una ruta política clara y abrirse a todo el país.

Fuente: Notiespartano/Panorama