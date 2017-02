60 muertos en Caracas los primeros 5 días de febrero

Entre la noche del viernes 3 y la mañana de este domingo 5 de febrero, 24 cadáveres fueron trasladados a la morgue de Bello Monte que presta servicio a la ciudad de Caracas.

12 personas son asesinadas diariamente en Caracas por distintos motivos, para quitarles las pertenencias o porque no cargas nada de valor consigo. Para despojarles de un vehículo, porque el acto de secuestro no fue efectivos por los antisociales, por resistencia a la autoridad o por enfrentamiento entre bandas. Éste último, según indicó el Ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, no es responsabilidad del Estado.

Destaca la muerte de dos jóvenes de 19 años en el sector El Rosario, de Lídice, parroquia La Pastora. Crisbe José Grimán Castillo y Luis Alexander Solorzano se encontraban en la puerta de la casa de Grimán, quien estaba en silla de ruedas por haber recibido un disparo en una pierna el año pasado, según sus familiares “volando papagayos” cuando llegó al lugar una comisión del Grupo BAE y de la División Contra Robos del Cicpc.

Allegados de las víctimas comentaron en la morgue que Solorzano corrió hacia el interior de la casa y no hizo caso a la voz de “alto” de un funcionario del BAE, quien al ver que éste no se detuvo disparó hiriendo mortalmente al joven. No manifestaron si alguna de las dos personas estaba armada. Los cierto del caso, aseguraron, “es que a Crisbe también le dispararon estando en una silla de rueda”.

Fuentes policiales afirmaron que se trató de un enfrentamiento. Ambos sujetos al avistar a la comisión policial, hicieron frente a la misma desenfundando armas de fuego por lo que se generó la respuesta de los efectivos.

Los familiares de Crisbe Grimán manifestaron que luego del hecho, los funcionaros del CICPC ingresaron a la casa del muchacho, quien vivía en un anexo, y se llevaron todos sus objetos, “hasta el televisor, y que como evidencia”.

Por otro lado, vale señalar que según estas cifras extraoficiales de homicidios en el mes de febrero y las reveladas por el ministro del Interior Néstor Reverol, en 2017 han ocurrido 562 muertes sólo en Caracas. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, el número estaría en 504 en el mes de enero, más los 60 cadáveres de los cinco días del segundo mes del año, serían 564 las muertes violentas en la capital venezolana.

Fuente: Notiespartano/ElEstímulo