Morel: La insalubridad y la escasez golpea la comunidad de Coche

Insalubridad, escases e inseguridad golpean gravemente a isla de Coche, abandonada a su suerte por el gobierno de MataFigueroa/Maduro a pesar de ser uno de los municipios, sin explotar más ricos del estado Nueva Esparta, aseguró Morel Rodríguez Avila en reunión que sostuviera con dirigentes de la isla hermana que lo invitaron a visitarla con la finalidad que conociera su problemática.

“Los hermanos de isla de Coche, nadie los ha podido someter en 500 años y mucho menos por comida, como lo quiere hacer este gobierno que no genera trabajo y libertad, sino sumisión por el hambre para convertir a los hombres y mujeres de Coche y de Venezuela en vasallos de esta revolución, que lo único que quiere son esclavos y no hombres y mujeres libres que luchen y trabajen por el crecimiento de sus familias y por el desarrollo del país”.

Los dirigentes de Coche señalaron que estaban cansados de inventos y promesas de quienes hoy ostentan el poder, que lo único que hicieron fue conducirnos a perder la calidad de vida y llevarnos a la pobreza, el hambre y la miseria para tratar de someterlos por el hambre para mantenerlos en el poder.

Morel quien aspira a la gobernación del estado impulsado por la gran mayoría de neoespartanos señaló que regresaría nuevamente a la gobernación con la finalidad de reordenar el estado, recuperar la vialidad de la que tanto se ufanaron los margariteños, que hoy se encuentra totalmente destrozada, recuperar el sistema de salud y las escuelas, liceos y universidades donde forjaremos el futuro de Nueva Esparta.

Sobre Coche, Morel dijo que era lamentable que la isla de Coche con todo el potencial turístico y pesquero que tiene para alcanzar el progreso y se encuentre abandonada por las autoridades. Todas las obras que se habían planificado para que esta región de nuestro estado alcanzará su desarrollo a través de su riqueza turística y pesquera, solo quedo en buenas intenciones porque todos los dineros de dichas obras desaparecieron por arte de magia y de las obras tan solo quedo la primera piedra y en algunas ni ello, como el acueducto para la Isla que no fueron capaces de construir y que nadie sabe a dónde fueron a para dichos dineros, pero que la comunidad en su gran sabiduría sabe quién los tiene.

“Ninguno de los candidatos y mucho menos gobernantes visitan Coche ni siquiera para buscar votos, porque electoralmente según ellos, no hacen mella, mas yo iré a visitarlos porque siempre he estado pendiente de sus problemas y necesidades”. “Subsidiábamos el ferry para que la comunidad pudiera tener no solo un medio de transporte cómodo, sino también para abaratar los productos”. “Construimos escuelas, mejoramos la pista e instalaciones del aeropuerto y en esta oportunidad construiremos el hospital para preservar su salud y así bajar los niveles de angustia del pueblo ante las emergencias que se presentan a diario”, dijo Morel Rodríguez.

Fuente: Notiespartano/PrensaMRA