Manaure: la mamá de mi hijo ha intentado “suicidarse”

El jugador profesional de baloncesto, Juan Manaure, sigue en la terrible incertidumbre de no saber qué pasó con su hijo, dice que tiene más de 40 días sin poder dormir luego de que su hijo de 14 años, fuera secuestrado en el barrio Marín de San Agustín del Sur.

El deportista ha pedido hablar con el presidente Nicolás Maduro, desde el 28 de diciembre, pero no ha sido posible. El miércoles cuando se hizo el desfile militar, él se acercó a Fuerte Tiuna para entrevistarse con el Jefe de Estado y pedir que se agilicen las investigaciones del caso, el mandatario no lo recibió, reseñó el diario Versión Final.

“Estoy alojado en el cuarto de descanso de un mayor de apellido Hurtado en Fuerte Tiuna y he querido ir hasta San Agustín, donde secuestraron a mi hijo, a buscar ropa y comida, y no puedo porque es peligroso. Solicité a la Fiscalía una medida de protección para ir acompañado de funcionarios policiales y hasta ahora no la he recibido. Esta semana me atendió un hermano de la almiranta Carmen Meléndez y me prometió que me ubicaría un apartamento en Fuerte Tiuna, mientras resolvía la situación, pero tampoco se ha concretado. Estoy damnificado y sin esperanzas de ver a mi hijo de nuevo”, expresó.

El basquetbolista este año iba a firmar contracto con el equipo Panteras de Miranda, pero tras esta terrible tragedia Manaure no ha podido asistir a los entrenamientos. “No tengo cabeza para nada. Tengo más de 40 días sin dormir y estoy pegado al celular a ver si recibo de nuevo la llamada de los secuestradores. La madre de mi bebé está bajo sedantes porque se ha intentado suicidar varias veces. Esto no se lo deseo a nadie. Este dolor es solo comparado con la muerte, se lamentó.

