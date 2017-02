Gerardo Blyde: El TSJ está socavando la AN por orden del gobierno

Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta, indicó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se descuidó y cobró las consecuencias de que al pueblo venezolano le hayan secuestrado su derecho al voto. A concepción del político, el Gobierno fue el único responsable de estas acciones, pero salió ileso.

Además, en una entrevista publicada en el diario 2001, explicó que desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha preparado una artillería pesada que busca socavar a los diputados de la oposición mediante: la inhabilitación política, un delito penal de golpe de Estado, y el desacato a su sentencia.

Sobre la gestión del Jesús “Chúo” Torrealba frente a la alianza opositora, dijo: “personalizar en un secretario ejecutivo toda la acción de la Unidad Democrática es, no solamente injusto, sino inadecuado, porque la decisiones de la Mesa de la Unidad no las toma solo el Secretario Ejecutivo, las toman los partidos; y en los últimos años las han venido tomando, específicamente, cuatro partidos (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, y Voluntad Popular) con su dirigencia. De manera que el Secretario Ejecutivo es solo un vocero de esas políticas. Personalmente creo que “Chúo” Torrealba cumplió una etapa así como la cumplió Ramón Guillermo Aveledo”.

En relación a los rumores que circulan sobre su nombramiento como secretario ejecutivo de la MUD Blyde expresó que aunque ha sonado mucho por las redes y los medios, “la verdad es que eso no me ha sido planteado formalmente. La MUD está en un proceso de reestructuración, y de acuerdo a la información que me han dado algunos militantes de la coalición, es que ni siquiera va a existir esta figura de “secretario ejecutivo”, sino que se conformarán una serie de coordinaciones internas en materia electoral, debate político interno, de publicidad y propaganda, de movilizaciones, entre otras. Eso es lo poco que me han informado, pues recuerda que yo soy independiente, no tengo partido que me represente en la Mesa, pero soy un militante de la Unidad y creo que ella es fundamental para el rescate de la democracia y los cambios del país. Reconozco sus errores, pero también los logros que han tenido para unificar al pueblo venezolano hacia el cambio”.

Por otra parte al ser consultado Blyde sobre si estaría dispuesto a aceptar ese cargo en caso de que se lo propongan, señaló: “Tendría que pensarlo bastante, porque yo tengo una responsabilidad importante que me ha dado el electorado de Baruta en estos tiempos tan difíciles donde gobernar con presupuestos deficitarios se vuelve un reto diario. Los alcaldes nos hemos vuelto unos paga nómina y yo tengo que llevar este barco hasta el fin de su curso, y este culmina cuando haya un nuevo proceso electoral y sean electas nuevas autoridades municipales. Esa es mi responsabilidad política en estos momentos y tengo que cumplirla”.

¿Qué considera debería hacer la Unidad para solventar sus desavenencias?

Yo creo que debe dar una discusión sincera sobre las agendas, aun cuando haya enormes diferencias. Yo no pretendo que Primero Justicia piense igual que Avanzada Progresista, ni que incluso compartan la misma forma de hacer política, pero sí comparto que la MUD debería tener objetivos comunes: el rescate de la democracia y la transformación del país deberían ser temas fundamentales que tengan que unirlos. Si se ponen estos temas, con sinceridad, por encima de las particulares pretensiones de cada organización política, que son legítimas, pero deben estar por debajo del tema nacional, se lograría coordinar acciones muy efectivas y eficientes. En segundo lugar, parece que el hombre es el único animal que siempre tropieza con la misma piedra en el camino, y yo creo que hay que aprender que cuando uno tropieza con la misma piedra no hay que cometer los mismos errores; de modo que si algunas tácticas dentro de tu estrategia no te han funcionado para alcanzar el objetivo, entonces es necesario cambiar las tácticas.

¿Cree que estos errores han servido para fortalecer al oficialismo?

Creo que el oficialismo, sabiéndose minoría, aún con sus inmensas diferencias internas, ha tenido una sola virtud: se nucleó para mantenerse en el poder, incluso teniendo la osadía de impedirnos votar a los venezolanos; entonces el oficialismo se nucleó para mantenerse en el poder, a pesar de que muchos de ellos se detesten unos con otros y no quieran continuar haciendo política juntos, pero las circunstancias los obligan porque ellos son minoría en el país. En cambio a nosotros nos pasó que nos engolosinamos con los votos de la Asamblea Nacional, y entonces cada partido creyó que podía hacer su agenda propia, viéndose muy cercano al poder de manera prematura. Esta agenda propia fortaleció al Gobierno, además de eso considero que el Gobierno fue muy hábil para no pagar “los platos rotos” del hecho de haber truncado las elecciones. Cuando se desarticula inconstitucionalmente el referendo revocatorio, y la Mesa de la Unidad Democrática entra a una negociación de diálogo sin una agenda clara, donde la expectativa del revocatorio se dejó de lado por muchos de los dirigentes de la oposición, y se comenzó a hablar de otros temas, allí terminó de pagar el costo la oposición en vez del Gobierno.

¿Accedería a dialogar con el Gobierno si le nombraran Secretario Ejecutivo?

Más allá de sentarse en una mesa de diálogo, el tema fundamental es rescatar el derecho al voto. El diálogo no tiene sentido si el Gobierno nacional no da muestras de hacer cumplir el cronogramaelectoral. Tampoco podemos seguir en el juego de creer que los presos políticos son barajitas de cambio.

¿Qué ocurre con la sentencia del TSJ respecto a la legalización de los partidos y como queda la MUD ante ella?

Desde mi opinión, como alcalde y político independiente, creo que en una democracia protagónica y participativa haber reglamentado mediante el Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia que intervino en el reglamento del Consejo Nacional Electoral para ponerle peores y más gravosas condiciones a los partidos políticos resulta atentatorio a la Constitución. Por ejemplo, cuando el reglamento del CNE decía que los partidos políticos que participaron en algún proceso electoral y no reunieran el 1% de los votos en 12 estados, pero lograran hacerlo en nueve, el CNE les solicitaba la recolección del porcentaje restante; pero ahora con esta nueva sentencia, si un partido lo logró en 11 pero no en 12, debe comenzar de 0. Es importante que la MUD examine esta sentencia porque la estrategia electoral del gobierno de Nicaragua podría estarle sirviendo de escuela a Maduro.

¿Cuál es su interpretación de la sentencia del TSJ acerca del abandono de cargo que denuncia la AN?

La última sentencia del TSJ referida a la interpretación que realiza sobre el abandono del cargo presidencial es muy peligrosa porque establece una serie de implicaciones penales contra los diputados de oposición que pueden llevarlos desde la inhabilitación política para ejercer cualquier cargo público a futuro, hasta la detención. Tenemos tres vías por las cuales se está atacando a los parlamentarios: la inhabilitación política, un delito penal de golpe de Estado, y el desacato a la sentencia del TSJ. Ellos dejaron toda la artillería montada para disparar cualquiera de ellas según convenga a la revolución, y así eliminar a los diputados de la oposición. Hay una incongruencia grande en esta sentencia, porque si el TSJ viene diciendo que todos los actos que realiza la Asamblea Nacional son nulos porque está en desacato, incluyendo el abandono del cargo, ¿Cómo es que eso es un golpe de Estado y produce todas esas consecuencias jurídicas, que para la propia Sala Constitucional esto es nulo e inexistente? Si es tan cierto que es nulo no sería considerado delito.

¿Qué podría hacer el Parlamento para aminorar estos ataques?

En estos momentos yo veo muy poco margen de juego para el Parlamento, lo tiene simplemente asfixiado el TSJ, que obedece órdenes del Ejecutivo. El TSJ ha hecho de la Constitución nacional una norma absolutamente elástica. Yo recuerdo mucho que los revolucionarios dicen mucho que la revolución pone el hecho y después el derecho le da el sustento, cuando en un Estado de derecho es al revés: usted tiene la norma y todos se rigen por ella.

¿Qué representa el traspaso de las 15 atribuciones que le hizo Maduro a Tareck El Aissami?

Eso es algo totalmente normal. La delegación de funciones de la cabeza del Poder Ejecutivo al resto de su gabinete es algo corriente. Lo curioso aquí es que a los dos vicepresidentes anteriores a Tareck El Aissami no se les otorgaron atribuciones importantes como al exgobernador de Aragua. Aunado a eso, los asuntos económicos y de seguridad quedaron delegados en este nuevo Vicepresidente. ¿Por qué le delega más funciones a Tareck El Aissami que a los otros?, y ¿por qué en estas delegaciones están los dos problemas más grandes del país?

¿Después de su salida de UNT ha considerado la idea de unirse a las filas de otro partido político o tal vez crear el suyo propio?

No. Fíjate, yo no creo que cada dirigente debe tener un partido político, yo me opongo a ello, pues creo que hay que fortalecer los partidos políticos que están; no quiero decir que sea un antipartidista, no podría serlo porque he militado los últimos 18 años de mi vida en Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. No creo que haya que atomizar más el mapa político de la Mesa de la Unidad Democrática, creo que hay varios partidos pequeños que deberían fusionarse con otros que posean las mismas tendencias y así pueden tener más fuerza. En segunda instancia, después de haber estado en dos partidos por 18 años, estoy disfrutando de unas vacaciones merecidas de militancia, en la cual me permite ver las cosas desde otra perspectiva. La militancia partidista es necesaria, obliga a una disciplina partidista y a que, aun cuando no estés de acuerdo con la toma de decisión y la mayoría de tu partido la elige, tú debes apoyarla. Ahora me siento más libre, en algún sentido puedo decir todo lo que pienso, y también siento que desde la posición en la que estoy ahora puedo ayudar mucho más, porque no estoy siendo ni competencia de nadie, ni rival de nadie

Fuente: Notiespartano/800Noticias