Félix “El Rey” Hernández abrirá ante Puerto Rico en el Clásico Mundial

Aunque aún no se han dado a conocer los intergrantes del roster dinifinitivo de la selección nacional, el “Rey” está confirmado como el as de la rotación criolla

Luego de finalizado el mini-camp organizado por los llamados “Caballos” de la selección nacional de beisbol, que representarán a Venezuela en el Clásico Mundial, a efectuarse a partir de marzo, muchos son los rumores que giran en torno a la escogencia.

Mediante un comunicado el departamento de prensa del combinado nacional, informó que el roster definitivo de 28 peloteros que integrarán el combinado nacional, será dado a conocer en a los medios de comunicación el próximo miércoles ocho de febrero, en un show especial de televisión organizado por MLB Network.

En el transcurso de la semana Omar Vizquel,estratega de la selección, indicó que el conjunto criollo estaría conformado por 15 lanzadores y 13 jugadores de posición, y que ya la selección estaba casi lista, solo a la espera de algunas respuestas de ciertos peloteros.

A pesar de ello, Miguel Cabrera, Carlos González y Félix Hernández, parecen ser figuras que indudablemente estarán dentro de las concentraciones oficiales que se llevarán a cabo en Arizona, antes de comenzar su andar por el campeonato el 10 de marzo.

“Ya me dijeron que voy a abrir el primer juego”, soltó el “Rey” en una entrevista publicada en el portal de la LVBP.

Acerca de los entrenamientos que se llevaron a cabo desde el pasado lunes en el campo de la Universidad Internacional de Florida, destacó: “Todos estuvimos muy contentos de estar allí, y hay varios muchachos jóvenes agradecidos con esta oportunidad. De verdad hubo una gran armonía entre todos nosotros”.

En cuanto a su condición física, parece haber dejado atrás los problemas en la pantorrilla que lo apartaron cerca de mes y medio de los terrenos de las Grandes Ligas en la temporada pasada.

“Estoy alistándome desde noviembre. Mi preparador físico me puso una rutina bastante fuerte, pero físicamente me siento muy bien y esperemos dar lo mejor”, afirmó el as de la rotación de los Marineros de Seattle.

El “Rey” también se mostró feliz por se nuevamente seleccionado por los náuticos como el abridor del compromiso del día inaugural. “Es un honor para mí lanzar el juego inaugural”, asentó.

Fuente: EU