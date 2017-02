Condición de trabajadores venezolanos es la peor en Latinoamérica

Según el presidente de la central Alianza Sindical Independiente, ASI, Carlos Navarro, en la actualidad, la clase obrera venezolana es la que cuenta con las peores circunstancias sociales, económicas y políticas de toda América Latina.

Indicó que “Un buen ejemplo de ello está en el hecho de que para adquirir una Canasta Básica, según el Cendas, el venezolano requiere 14 salarios mínimos. Nosotros estamos viviendo unos de los peores momentos humanos de la vida política y democrática del país, desde el punto de vista de los derechos sociales y económicos”, resaltó Navarro en el programa La Entrevista, con Vladimir Villegas.

El sindicalista afirmó que el trabajador venezolano, en su mayoría, gana menos de tres salarios mínimos, y aseguró que “en el mundo eso casi ni se discute, porque es una proporción mínima la que está amparada por el sueldo base, pero en Venezuela ese tema genera un impacto nacional”.

“Hoy en la economía más de 50 por ciento de la población potencialmente activa está en el sector informal, lo que significa no tener seguridad social, no tener sindicalización, ni contrato colectivo, no estar amparado por las leyes, no tener salud ni seguridad laboral y tener ingresos inestables; es decir, desde el punto de vista adquisitivo estamos en las peores condiciones. Hoy somos el segundo salario mínimo más bajo de América Latina”, expresó.

