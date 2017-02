Perú prepara 3ra edición del Campeonato Latinoamericano Sup Marcona

Por tercer año consecutivo Marcona, localizada en el departamento de Ica, Perú, será sede del Campeonato Latinoamericano SUP Marcona 2017, los días 11 y 12 de febrero.

La tercera parada del Tour Latinoamericano ALAS será exclusivo de carreras en StandUp Paddle. Esta será una fecha 3-Estrellas para SUP Race Hombres y 2 Estrellas para SUP Race Mujeres, con $2000 dólares y $1000 dólares para repartir entre cada categoría respectivamente.

La inscripción al evento tendrá un valor de $100 dólares, lo cual incluirá:

– Transporte de atletas y tablas, ida y vuelta Lima-Marcona (salida el 10 de febrero, regreso el 12 de febrero)

– Hospedaje en Hotel Imperial

– Alimentación

Adicionalmente, MARCOBRE hará una donación de cinco tablas de SUP Race a las primeras 5 escuelas en inscribirse al torneo.

Las categorías que competirán son:

SUP Race Sub 18 Hombres

SUP Race Sub 18 Mujeres

SUP Race OPEN Mujeres

SUP Race OPEN Hombres

SUP Race Grand Master +40

Team Relay (competencia por equipos de escuelas)

Este evento tendrá por primera vez una competencia de relevos por equipos (Team Relay), en la cual cada uno de los integrantes de los equipos deben completar un circuito de carreras en el menor tiempo posible. Cada equipo estará conformado por 4 hombres y una mujer.

Este evento no sería posible sin el apoyo de Marcobre, Naish y la Municipalidad de Marcona.

Para más información puedes escribir a central@alaslatintour.com. Mantente atento a nuestra web y redes sociales para más información del evento.

Fuente: Noticias ALAS