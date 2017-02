Gobierno ha irrespetado el diálogo al no reconocer a la Asamblea

El padre jesuita y ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde, expresó que “repetir que el papa Francisco apoya el diálogo es hacerle un favor al Gobierno porque se estaría protegiendo al régimen”. Asimismo, mostró su apoyo a la negociación entre el gobierno y la oposición, pero considera que el Ejecutivo la ha irrespetado al no reconocer la voluntad popular y la Asamblea Nacional

Afirmó en una entrevista por el Circuíto Éxitos de Unión Radio que “a algunos en el poder les irrita que la Iglesia no se calle ante las situaciones dramáticas que vive el país”, al referirse a los ataques perpetrados contra instituciones religiosas en diversas partes del país en los últimos días.

Defendió la voluntad del papa Francisco de que los venezolanos solucionen sus problemas por la vía del diálogo, aunque precisó que el diálogo se encuentra en la Constitución, pero el gobierno la ha irrespetado al no reconocer la voluntad popular y a la Asamblea Nacional.

“La segunda institución de ese diálogo es el Parlamento. Estamos diciendo, ‘usted Gobierno está pisoteando el diálogo cuando ignora la elección de la Asamblea y anula en la práctica a la Asamblea’, que es típico de una dictadura. Repetir que el papa Francisco apoya el diálogo es un es hacerle un favor al Gobierno porque se estaría protegiendo al régimen”.

Resaltó el reciente documento de la Conferencia Episcopal sobre la crítica realidad venezolana.

“El Gobierno ha jugado a poner una contradicción entre el papa y la Conferencia Episcopal Venezolana. La CEV ha sacado el documento más contundente. Expresamente, en ese documento la iglesia ha defendido el proceso electoral y en el de (documento) de la Santa Sede dice que las partes deben acordar un calendario. El juego del gobierno ha sido decir ‘nosotros somos buenos cristianos y apoyamos al papa, pero los curas venezolanos son politiqueros opositores que no apoyan al papa y no quieren diálogo’. Eso se cayó cuando Pietro Parolin manda una carta con las cuatros exigencias fundamentales en la primera etapa del diálogo. Se les ocurrió (al Gobierno) decir que esas eran opiniones personales de Parolin, como si el secretario de Estado del Vaticano puede sacar una cosa de esa envergadura sin acuerdo previo con el papa”.

Ugalde añadió que la Iglesia no puede cerrar los ojos ante lo que está pasando porque eso sería negar su razón de ser. Considera que “en Venezuela estamos viviendo una situación conflictiva y trágica, no solo por la muerte violenta de 28 mil ciudadanos al año, sino porque muchos no tienen qué comer y no hay medicinas. Esto hace la Iglesia no pueda callarse y a algunos les irrita. Algunos quisieran desde el Poder que eso no se dijera”.

Sobre su congregación sostuvo: “Los jesuitas tienen una característica para bien o para mal, que es ser hombres de frontera y de encrucijadas históricas donde se debaten los temas. Hay órdenes religiosas más contemplativas. Nosotros estamos para estar en la calle y eso nos lleva naturalmente a conflicto”.