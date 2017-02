Cárceles tienen 800% de hacinamiento crítico

Humberto Prado, Presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, aseguró que uno de los grandes errores del gobierno al no reconocer las fallas en el sistema penitenciario, es el hacinamiento en las cárceles y el crecimiento de la población privada de libertad, producto del modus operandi de los cuerpos policiales: te agarran, te meten, y te llevan.

Prado estuvo en la isla de Margarita en el marco de una gira nacional. Este es el Estado número 14 en el que presentan y promueven el cumplimento de las “Normas Mandela”, referidas al tratamiento mínimo al recluso, creadas en 1956 y aprobada su reforma en el pasado 2015, para su cumplimiento a partir del presente 2017.

“La situación de nuestras cárceles está muy distante de estas normas, pero hay que saber que es una orden para los países ponerlas en funcionamiento y adecuar su legislación a esa reglas, por eso esperamos que gobiernos como el nuestro, que dice respetar los derechos humanos, las tomen, implementen e impulsen”.

Prado alertó que mientras en el país existe una capacidad instalada para 33 mil internos, actualmente hay más de 55 mil en las cárceles e internados, en tanto que 33 mil detenidos en los calabozos policiales, lo que suma más de 95 mil presos. Esto significa un 58% de sobrepoblación carcelaria, más de 800% de hacinamiento crítico en las cárceles y por encima de mil % en los calabozos.

En su opinión, la solución a este problema no es construir más cárceles, como anunció la Ministra Iris Varela, sino revisar la normativa legal del Estado, es decir el sistema judicial y penal. “La práctica mundial dice que construir una cárcel es llenarla, y ahora que vamos por el plan número 25 de seguridad, será colmarla de los más pobres. Lo que debería hacer el Gobierno es garantizar que las personas se desarrollen en sociedad, que haya trabajo y estudio porque eso es prevención del delito”.

Caso Braulio Jatar

Prado se pronunció sobre el caso del editor Braulio Jatar, quien precisamente este 3 de febrero cumple 5 meses preso, señalando que es demostración de las detenciones sin razón, y cuya audiencia ha tenido que ser pospuesta en diferentes ocasiones por no garantizarse su estado de salud.

“El caso de Jatar es esa suerte de tantos otros presos políticos, no le dan calificación de vida, se detiene y no se le da un trato humano sino que de una vez lo van trasladando de cárcel en cárcel , y de esto es responsable el Estado en su conjunto, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público y Ejecutivo Nacional, pues independientemente que se piense diferente, al adversario hay que respetarlo, hacer valer sus derechos porque toda persona es un sujeto de derechos y debería estar amparado por la Defensoría del Pueblo, pero no con palabras del Defensor que asegura estar supervisando el caso, sino con acciones que hagan cumplir las normas”.

Ante la circunstancia Prado advierte que cuando estamos en un Estado que funciona de esta manera, cuando los responsables tengan que responder las consecuencias van a ser muy lamentables, por eso recordó a los funcionarios que operan los sistemas de justicia y Gobierno, que no olviden que su deber es actuar apegados a derecho, y no por un criterio que les traerá graves culpas más adelante.

Proponen descentralización

En la gira por el país el Observatorio de Prisiones lleva como propuesta la descentralización del sistema penitenciario. “Sabemos que a los gobernadores no les va a gustar que les digan, tomen su cárcel, pero no es cuestión de gusto es que la Constitución en el artículo 272 dice que las cárceles se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos regionales o municipales”.

El planteamiento surge por considerar que durante 55 años los gobiernos han fracasado en materia carcelaria, y solo falta dar esta oportunidad a los gobiernos regionales.

“No compartimos ese supuesto 98% que ellos dicen están bajo supervisión militar, para nosotros significa solo que 56% está uniformado y en orden cerrado. No se trata de presentar un grupo de presos haciendo orden para que se vea que tienen su control, eso lo que representa es represión y amedrentamiento a la población reclusa”, afirma, y agrega, “si tuviéramos un sistema tan bueno como el que se promueve, nuestro sistema carcelario no estaría bajo el ojo del sistema interamericano de los derechos humanos”.

En efecto informó, que hay 8 penales bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un cuartel de policía en Carúpano, estado Sucre, bajo medidas cautelares.

Fuente: Notiespartano