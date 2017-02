Marcela Máspero: Trabajadores continuaremos en la calle

La coordinadora nacional del Movimiento Trabajadores de Voluntad Popular y presidenta del movimiento sindical Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), Marcela Máspero, aseguró que los trabajadores continuarán luchando por defender sus derechos constitucionales que se han visto menoscabados por la corrupción y la mala gestión del régimen de Nicolás Maduro en la administración del tema alimentario.

“La pobreza ha crecido, el 2013 abarcaba el 30% y ahora aumentó al 75,6% de los venezolanos. El programa alimentario escolar no llega al 80% de los niños, mientras los índices de desnutrición crecen y crecen. Hoy una familia venezolana necesita 21.000 bolívares diarios para alimentarse, pero en lugar de enfrentar este problema, el régimen se dedica a importar con los dólares de los venezolanos, a robarse los productos y luego vendérnoslo con sobreprecio. Ya no aguantamos más, por eso los trabajadores continuaremos luchando hasta lograr que respeten nuestros derechos”.

La también dirigente nacional de Voluntad Popular rechazó por ello la implementación de políticas discriminatorias como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el Carnet de la Patria puesto dejan en manos de la corrupción lo que debería ser un derecho de todos los venezolanos, como lo es el acceso a la alimentación.

Máspero indicó que todos los venezolanos tienen derecho a comprar sus alimentos sin ser discriminados por pertenecer o no a grupos adscritos al régimen como los CLAP, las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH) o los Congresos de la Patria. “Nosotros exigimos que se venda alimentos a todos los venezolanos por igual. No puede ser que se de preferencia a quien maneja los CLAP, a quien es de las UBCH o del congreso de la patria. Si es necesario los trabajadores iremos hasta sus puertas para exigir que nos devuelvan nuestro dinero o entreguen los alimentos que deben a los venezolanos, pero no toleramos ni un minuto más de esta exclusión y discriminación que hay contra los venezolanos”.

Por su parte, el dirigente nacional de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, aseguró que por la corrupción en la principal industria de Venezuela hoy los trabajadores enfrentan la peor crisis de su historia. En ese sentido, destacó que los trabajadores continuarán en una lucha permanente hasta lograr poner fin a la corrupción y que se respete los derechos laborales de los venezolanos.

