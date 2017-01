“Sólo quiero que me devuelvan a mi hijo con vida”

El ex jugador de Guaros de Lara, Juan Manaure, hizo un llamado a los secuestradores de su hijo para que lo devuelvan con vida, “lo único que quiero es que me devuelvan a mi bebé con vida, es un niño inocente que no se merece algo como lo que está pasando”.

Manaure, quien juega en el equipo Cangrejeros de Lara de la Liga Venezolana de Baloncesto, destacó que la pesadilla del secuestro se inició el pasado 23 de diciembre, cuando su hijo fue engañado para que saliera del edificio en que vivía a buscar un dinero, “le dijeron que bajara a buscar 100 mil bolívares, de los cuales podía agarrarse Bs. 30 mil, él inocentemente bajó y cuando llegó a la calle vio a unos tipos en un carro, cuando se acercó, lo obligaron a montarse en el vehículo”.

El basquetero agregó que ese día a las 11 de la noche un sujeto lo llamó para informarle sobre el secuestro, “pensé que era un juego y les seguí la corriente, pero luego me llamó un sujeto con acento colombiano quien realmente me intimidó”.

Las investigaciones establecieron que en la planificación del secuestro participó una sobrina de Manaure quien tiene una relación afectiva con un sujeto apodado “El Oso”, quien está preso en Tocorón sujeto que junto a otros dos internos presos en Tocuyito conocidos como “Chacumbele” y “Chino Los Teques” contrataron a una pareja de antisociales para que realizaran el trabajo.

Señaló que luego de negociaciones, los secuestradores se habrían comprometido a liberar al niño, a quien enviarían un taxi a la casa, “durante dos días estuve esperando, me decían que es estuviera tranquilo, que a mi bebé no le iba a pasar nada, porque había mucha gente seria reclamándolo”.

Agregó que de pronto dejaron de comunicarse con él, “luego de días de angustia e incertidumbre por no saber nada de mi hijo, decidí ir a las morgues a ver si tenían información sobre mi hijo, y cuando me dirijo a buscar el carro y me percato que unos tipos me estaban esperando afuera de mi edificio, ya que cuando me vieron se bajaron del carro y sacaron sus pistolas, en eso arranqué a correr para el edificio de nuevo, el vigilante me comentó que desde hace dos días esos sujetos están rondando por la residencia”.

“No sé qué está pasando, pero aparte de que se me llevan al bebé ahora me quieren matar, yo nunca en mi vida me he metido en problemas con nadie, sólo quiero reunir a mi familia, que me devuelvan a mi hijo con vida”.

Rechazó la publicación de informaciones sobre el supuesto asesinato de su hijo y pidió que el tema sea tratado con sensatez.

Hablar de la muerte de mi hijo Derek es solo un rumor. Dios permitirá que pronto este de regreso con su familia. Dios mío en ti confío. — Juan Manaure (@manaure_33) January 3, 2017

Espero con muchas ansias y esperanza el regreso de mi hijo Derek sano y salvo. Hijo aquí estoy esperando por ti. Dios te cuide y bendiga. — Juan Manaure (@manaure_33) January 3, 2017

Pongo a mi hijo en las manos d Dios confiando d q pronto vas a estar a mi lado porque tengo mi fe en q Dios te guarda y te cuida d todo mal — Juan Manaure (@manaure_33) December 30, 2016

Fuente: El Universal