Narváez: Para quién generan intereses mil millones de Bs.

El legislador del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Francisco “Chivo” Narváez, señaló que durante el receso del Clebne la comisión delegada aprobó un crédito adicional de 108.974.678 bolívares pero de estos Bs 1.107.564,038 quedaron en las arcas del Ejecutivo regional.

Narváez indicó que le da la impresión de que este dinero se quedó en las cuentas de la Gobernación como una estrategia del equipo económico del gobernador Carlos Mata Figueroa para que este genere intereses.

Asimismo, se preguntó por qué este dinero no fue enviado a la comisión delegada para cancelar las múltiples deudas que tiene el Ejecutivo regional a los trabajadores, y un ejemplo claro son los maestros quienes están exigiendo remuneraciones de forma alarmante por la grave situación que se vive en el estado Nueva Esparta.

El militante de Acción Democrática también sugirió que este dinero debe ser invertido en el parque automotor de la Policía del estado Nueva Esparta. “En estos últimos días he visto cinco patrullas accidentadas en varias zonas de la Isla. Muchas están inoperativas por que no tienen cauchos y baterías, entonces yo me pregunto qué pasó con la fulana Proveeduría de Transporte que instalaron acá en Nueva Esparta, o es qué acaso es otro fiasco de Carlos Mata Figueroa”.

Asimismo, hizo alusión a las declaraciones de Juan Millán sobre la Policía de Maneiro y dijo que cómo va a colaborar la Policía del estado con esta jurisdicción cuando en cuatro años no le han invertido en patrullas.