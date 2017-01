Dejaron sus cargos para trabajar con Maduro

En la primera alocución en cadena nacional de este 2017, el presidente Nicolás Maduro detalló los cambios realizados a su gabinete de gobierno.

Cambios caracterizados por una constante, solo dos caras nuevas y un grupo de exministros y politicos de confianza de Hugo Chávez que vuelven al Ejecutivo nacional.

Dos gobernadores y cuatro diputados a la Asamblea Nacional trasladan sus acciones revolucionarias a las filas de Maduro.

Tareck El Aissami:

Electo gobernador del estado Aragua para el período 2012-2016. Trabajo con Chávez en varios cargos, siendo el de mayor desempeño su tarea como ministro de Interior y Justicia.

“A Tareck le he pedido que se concentre en dos temas, uno en los que mas conoce el tema de la seguridad, la depuración de las policías regionales y nacionales… la lucha contra los terroristas de la extrema derecha… vamos con todo contra los terroristas, los criminales, los extremistas, no me importa el cargo que tengan” dijo Maduro al designarlo.

Ramón Lobo:

Exalcalde en el estado Mérida y actual diputado a la Asamblea Nacional, ahora designado Ministro de Economía y Finanzas y vicepresidente del área económica de la gestión de Maduro.

Adán Chávez:

Hermano de Hugo Chávez y gobernador del estado Barinas, desde este miércoles se desempeñará como Ministro de Cultura, del gobierno de maduro.

Hugbel Roa:

Tambien diputado por el estado Trujillo, ocupó cargo de viceministro durante la gestión de Hugo Chávez, ahora va al ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Francisco Torrealba:

Destacado por el Presidente como un “líder sindical” es parlamentario del Poder Legislativo y asume ahora el ministerio del poder popular para el Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Elías Jaua:

En el campo social, el Presidente nombró como nuevo ministro de Educación y vicepresidente de las misiones socialistas, al diputado Jaua, ex miembro del gabinete de Chávez en la cartera de Agricultura y en la Cancillería.

Otros de los cambios incluyen a Aristóbulo Iztúriz “quien va a cumplir nuevas funciones” como jefe de la cartera de Comunas y vicepresidente del Socialismo Territorial.

Nelson Martínez, expresidente de Citgo, asume como ministro de Petróleo, Eulogio del Pino permanece como presidente de Pdvsa.

La doctora Antonieta Caporales Zamora, exdirectora del Hospital Clinico Universitario, fue designada Ministra de Salud.

En agricultura urbana, le corresponde la responsabilidad a Erika Faría, en sustitución de Lorena Freites.

Al coronel de la aviación Ramón Celestino Velázquez, le encomendó asumir la cartera de ecosocialismo y agua.