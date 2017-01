Gobierno logró bono por 5 millardos de dólares

El gobierno a través del Ministerio de Finanzas realizó el 29 de diciembre pasado, a nombre de la República, una emisión en dólares privada de un nuevo bono con vencimiento en 2036 por 5 millardos de dólares.

La información está publicada en el portal sobre finanzas C Bonds, en el que se asegura que el cupón (tasa de interés) fue de 6,5% y el banco encargado de llevar a cabo la emisión fue Haitong International Securities, de China.

La emisión en divisas se suma a la deuda externa de Venezuela, que asciende a 31 millardos de dólares, sin tomar en cuenta las acreencias con el Fondo Chino y de Petróleos de Venezuela. De esta manera, se agregan otros 5 millardos, lo que hace un total de 36 millardos de dólares al cierre de 2016.

Fuentes vinculadas al Ministerio de Finanzas señalaron que esta emisión no fue una operación de emergencia sino que formaba parte de un plan para recoger liquidez y pagar deudas a proveedores internacionales. No obstante, dadas las condiciones del mercado y lo difícil que fue el canje de los bonos de Pdvsa, de acuerdo con la fuente, en el gobierno no había esperanzas de que la emisión se llevara a cabo.

Indicó que más de 80 bancos se negaron a coordinar la emisión hasta que Haitong International Securities aceptó hacerlo. No existe información oficial sobre el destino que les darán a los 5 millardos de dólares.

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por Caracas, denunció que la deuda con un banco chino deberá cancelarse en su totalidad en 2036. “El 29 de diciembre el gobierno de Maduro, de manera ilegal, contrató un préstamo con un banco chino por 5 millardos de dólares”, escribió el también economista en su cuenta de Twitter.

La emisión se basó en el decreto de emergencia económica, con lo que el gobierno se saltó la Asamblea Nacional, que según la Constitución debe aprobar cualquier endeudamiento del Ejecutivo.

Fuente. Notiespartano con información de El Nacional