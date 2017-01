Monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de la Diócesis de Margarita, no tiene la menor duda que el diálogo y el entendimiento son las vías más expeditas para superar las dificultades que actualmente enfrenta el país.

Al respecto, destacó que la Iglesia confía en el hombre, en su racionalidad, y en que las autoridades y quienes dirigen a los pueblos tengan la capacidad de dialogar en busca de acuerdos para vencer las dificultades.

La razón es que hay que buscar las mejores condiciones para que los ciudadanos y las familias puedan desenvolverse con normalidad.

“Quiera Dios que en ese diálogo no se introduzcan intereses distintos a lo que lo mueve, que no es más que la población, las personas y las familias. Los intereses ajenos a ese propósito desvirtuarían y haría que el camino que se recorre, sea infructuoso”, subrayó el máximo representante de la iglesia en la entidad.

Puso de relieve que le conmueve mucho que el papa Francisco pidiera por la paz de Venezuela y más, en un momento como es la bendición del 25 de diciembre, como el “urbi et orbi”, es decir, para todo el mundo y desde Roma que es el centro de la cristiandad.

A su entender, eso refleja que el sumo pontífice está muy preocupado por la situación en nuestro país y por esa razón ha puesto un facilitador para que las partes de puedan entender.

“Debemos estar bien claros en que nos tenemos que entender porque ese es el camino en el que se hace gala de la racionalidad y la humanidad”, acotó el prelado.

Indicó que dentro de esa racionalidad está respetar los derechos políticos y sociales de los ciudadanos.

Razones inexplicables

No se explica que no haya habido revocatorio ni elección de gobernadores, todo eso previsto en nuestras leyes, e igualmente que no haya independencia de poderes públicos.

Instó a los neoespartanos y a los fieles en general a ver el año venidero dentro de la realidad que nos toca vivir, como una ocasión de sufrimiento, recordando que “José y la Virgen no eran personas de brazos cruzados”, razón por la que considera que 2017 tiene que ser de empeño por lograr mejores condiciones personales, familiares y sociales para poder vivir mejor.

“La zozobra en que vive tanta gente es verdaderamente indigna. Es algo no deseable para ninguna persona”.

El obispo imploró a Dios para que en el año por iniciar, los venezolanos nos empeñemos en crecer como hombres, como familia y como sociedad; pero además pidió por que las autoridades reflexionen y se den cuenta que los más importante no es su gestión ni los logros políticos, sino tanto las personas como las familias que deben desarrollarse y vivir dignamente.

Monseñor Castro Aguayo recordó que José y María llegaron a Belén y encontraron grandes dificultades para que el Niño pudiera nacer, situación que comparó con la que están padeciendo muchas familias neoespartanas en estos tiempos de Navidad y con las perspectivas por el año que viene, con muchas incertidumbres y con necesidades patentes.

“Al igual que José y María, debemos afrontar todas esas dificultades reales y duras, como oportunidades que se deben encarar con gran espíritu de trabajo y servicio”, agregó.

Así mismo, recomendó enfrentar todas las carencias compartiéndolas con las familias, a la par que pidió orar por las autoridades gubernamentales para que favorezcan las condiciones, para un desarrollo digno y sostenible de cada ciudadano, de cada familia, con un ambiente de seguridad, paz y armonía.

El obispo de la Diócesis de Margarita se solidarizó y envió un mensaje de aliento y esperanza a todos los que sufren, a los niños, a los ancianos, a los pescadores, a quienes están tristes, a los enfermos, a los privados de libertad, así como a todos los que injustamente están sufriendo.

Movilización de caridad y misericordia

Monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de la Diócesis de Margarita, resaltó que ante la situación que vive el país, la Iglesia ha salido de los templos y que ha tenido muchas iniciativas que no han divulgado por el mismo modo de ser de esa institución.

Confirmó que en los días de Navidad, así como antes y después de Año Nuevo, estará visitando las comunidades más deprimidas, además de a las personas que -como dice el papa Francisco- se encuentran en condición de periferia.

Explicó que en las visitas preliminares ha podido tocar el corazón grande de la gente que se abre a Dios, pero también las lágrimas del pueblo por no contar con cosas elementales como la comida para estos días y no poder hacer un pequeño regalo a sus hijos, con motivo de estas fechas.

Entre las actividades realizadas hasta ahora, destacó campañas como las “Ollas solidarias” y de salud, destinadas a atender a las familias menos favorecidas.

“Hemos podido compartir la poca comida que se recibe y visitar a los enfermos. Ha sido una verdadera movilización de caridad y misericordia”, expresó.

Han sido iniciativas llenas de espontaneidad y llenas de imaginación en favor de los más pobres, apuntó el prelado.

