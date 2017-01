Julio Borges presidente de la AN a golpe de votos y puño limpio

Julio Borges toma el testigo a Henry Ramos Allup en la Asamblea Nacional (AN) entre el asedio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los ataques físicos y verbales del chavismo. Hábil estratega político, este ferviente católico, amante de los Beatles y padre de cuatrillizos, navegará a partir de este jueves en el río revuelto del parlamento criollo con viento en contra y bajo las eternas acusaciones de golpista. Y si hay algo que sabe el dirigente de Primero Justicia, es de recibir golpes. Ahora tocará darlos desde la tribuna del legislativo con lo que mejor sabe hacer: política.

El diputado que saltó al mundo político desde la pantalla de televisión tras producir y conducir el programa Justicia para todos, transmitido por la extinta Radio Caracas Televisión (Rctv), tomará el protagonismo este jueves en la carrera de relevo que inició hace un año la oposición en el Palacio Federal Legislativo.

Las dificultades están a la vista. Tratará de tomar las riendas de un poder atado por el TSJ y asediado por los seguidores del oficialismo que entre improperios y agresiones han acechado la gestión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que augura cambios en su estrategia para enfrentar al chavismo en 2017.

Julio Andrés Borges Junyent llegará a la jefatura del legislativo luego de numerosos ataques. Morales y físicos, de eso no queda duda. El 30 de diciembre de 2013 vivió en carne propia el costo de ser parte de la disidencia dentro del hemiciclo, cuando fue golpeado por sus colegas oficialistas, durante una encendida sesión en la que la oposición se negaba a reconocer a Nicolás Maduro como Presidente. En junio pasado, recibió más golpes y porrazos en la esquina de Pajaritos -frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE)- por parte presuntos colectivos identificados con el gobierno. El diputado tuvo que ser operado, pues con palos le fracturaron la nariz.

En el seno de la MUD las peleas no llegaron a lo físico. La pugna política se dio tras la elección de quienes serían parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional, ahora dominada por la oposición. Borges quedó de segundo en la votación interna que hizo la Unidad a finales de diciembre de 2015 para elegir al jefe del legislativo. Al final, obtuvo el puesto de jefe de fracción mayoritaria en 2016.

Para este año que apenas comienza, ya hay un acuerdo firmado por las partes. La presidencia corresponderá a Primero Justicia, la jefatura de la fracción a Un Nuevo Tiempo, la primera vicepresidencia a Voluntad Popular, la secretaría a Causa R y la segunda vicepresidencia estará a cargo de Acción Democrática.

Hábil estratega con humor negro

El diputado por Miranda, según sus allegados, goza de mucho sentido del humor negro, aunque no lo luzca ante las cámaras. De hecho, reconocen que puede pasar por arrogante pero aseguran que se debe a su “timidez”. De acuerdo a sus compañeros de bancada, es todo un estratega al momento de desplazarse dentro del ajedrez político. Sabe navegar en río revuelto pero no goza del verbo encendido ni del manejo mediático de su antecesor Ramos Allup. Lo que sí tiene en común con el veterano adeco es que es un lector empedernido de biografías.

Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), este caraqueño graduado del colegio San Ignacio de Loyola cursó estudios en prestigiosas academias de Estados Unidos y Reino Unido. En el Boston College estudió Filosofía Política y Social, mientras que en Oxford cursó Políticas Públicas y Estudios de América Latina.

Su carrera política la zanjó junto al fundador de Voluntad Popular, el ahora encarcelado Leopoldo López, con quien mantuvo hasta 2005 una estrecha amistad, “tanto que votaban en el mismo centro electoral porque se fueron a inscribir juntos”, relató una fuente cercana a ambos. Aunque en 1992 fundaron juntos la asociación civil (Primero Justicia) que devino en partido en el 2000, una pugna interna de poderes los llevó a separarse en términos nada amistosos.

Entre las razones de este quiebre destacan que López apoyaba el abstencionismo en las parlamentarias de 2005 para quebrar el sistema y Borges votó nulo, porque sostenía que era importante defender el derecho al voto. La historia le terminó dando la razón.

Antes de concretar el proyecto de Primero Justicia, Borges se postuló como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (1999), una propuesta que no caló entre los electores. Un año después, pudo saborear las mieles del éxito político cuando fue electo diputado. Desde entonces nunca ha salido del Palacio Federal Legislativo, pues ha ganado la curul en los otros comicios legislativos por el estado Miranda, uno de los más disputados del juego electoral venezolano.

Tras su “divorcio” de Leopoldo López, el abogado apuntó a lo más alto de la política venezolana: la presidencia de la República. En 2006 se intentó medir contra el fallecido Hugo Chávez, pero se retiró en favor del “gallo” opositor del momento: Manuel Rosales.

Ferviente católico sin rabo de paja

La actividad de Borges en la política criolla parece no dejar indiferente a nadie. Es objeto de burlas por Maduro por sus pronunciadas cejas. Del chavismo no tiene ningún vínculo salvo su firma corta, que se asemeja a la “rabo de cochino” de Chávez, pero no tiene rabo de paja, aseguran sus compañeros de partido. El también legislador “justiciero”, Juan Miguel Matheus, lo describe como “un creyente en Dios y de profundos valores familiares. Político de oficio, que reivindica el necesario rol de los partidos para la convivencia democrática y pacífica. Luchador por Venezuela y por la justicia. Empeñado en derrotar la pobreza y en hacer de la Constitución algo cotidiano en la vida de los venezolanos”.

Pero no tiene a todos los diputados de la MUD ganados. Uno que fue consultado para describir a quien será el nuevo jefe del legislativo dijo: “Lo que te diría no es publicable, prefiero no decir nada”.

Por su parte, Juan Andrés Mejía de Voluntad Popular expresó que Borges “es una persona inteligente y estratégica”. Para Mejía el mayor reto será “coordinar los esfuerzos desde la AN para sortear los obstáculos” que el Gobierno pondrá. “Sin duda alguna, él tiene las capacidades para asumir el puesto”, añadió.

En cuanto a su vida personal, es padre de cuatrillizos (tres niños y una niña de diez años) y esposo de Daniella Matheus (ningún nexo con Juan Miguel, valga la aclaratoria), una periodista nacida en Barquisimeto muy devota a la Divina Pastora, lo que influyó en el fervor que se fraguó en el diputado hacia la virgen.“Suelen ir a la celebración de la Divina Pastora y se la caminan completa. Entonces se paran en Tintorero para comprar algún detalle”, detalló un periodista.

Matheus recuerda cómo surgió el amor: “Yo empecé a trabajar con (el gobernador de Miranda) Henrique Capriles en la campaña para la Alcaldía como periodista. Empezamos a salir y nos casamos al año. Cumplimos el pasado 15 de diciembre 15 años juntos”.

Ante la pregunta de si es difícil ser esposa de un político responde sin chistar: “Pues sí”. “Es más duro por los tiempos que nos ha tocado vivir a todos como país. Nos ha tocado muchas cosas difíciles como familia, como cuando golpearon a Julio y nos tocó decírselo a los niños”, recuerda.

¿Qué respondieron ellos? “La primera vez eran más pequeños y les dijimos que fue un golpe, pero en el colegio los amiguitos les contaban. La última vez, los busque antes al colegio y les dije antes de irme a la clínica. Lloraron y les dio rabia. Les impresionó mucho verlo. Es duro. Al final, lo ayudaron cuando llegó a la casa”.

Hijo de un prestigioso médico, de signo libra y melómano, el nuevo jefe del legislativo tienes dos vicios confesados por sus allegados: los restaurantes de carne y la Coca-Cola. De 47 años, Borges tiene dos años más que Leopoldo López y tres más que Capriles. Trata de ser puntual -una práctica poco común entre los políticos de Venezuela-, por lo que mayoritariamente se mueve en moto por la ciudad.

“Es un tipo muy, muy sencillo en su cotidianidad, es un hilvanador de proyectos y obsesionado por recuperar la democracia en el país. Es un tipo discreto, cero estridente y muy educado”, declaró uno de los miembros de su equipo de trabajo.

Fuente: Notiespartano con información de El Estímulo