El piloto Nicolás Cardona está listo para el rally Dakar

El piloto venezolano pasó la revisión técnica con su KTM signada con el número 37 y este lunes estará presente en la largada del rally en Asunción

Nicolás Cardona pasó sin contratiempos la revisión técnica y la verificación, de cara al inicio del Rally Dakar, cuya primera etapa se realizará este lunes 2 de enero desde Asunción, Paraguay.

Cardona estará presente en la clase Maratón, en el segmento motocicletas, al manillar de una sofisticada KTM de última generación, signada con el número 37.

El piloto venezolano se muestra optimista para esta nueva incursión en el raid más competitivo y peligroso del mundo, el cual contará con 12 etapas.

“Hoy domingo, a partir de las 4:40 de la tarde, se dará la salida simbólica del rally, donde todos los pilotos serán observados por el numerosísimo público que se ha acercado a Asunción”, dijo el piloto larense.

El tramo inicial de mañana lunes será de 454 kilómetros y tendrá una especial de 39 kms.

Se pudo conocer que la organización, a sólo unas horas de la largada formal de este lunes, anunció un cambio en una de las etapas.

El rally Dakar es conocido como una competencia de extrema dureza. De hecho, la edición de este 2017 que se disputará por caminos de Paraguay, Bolivia y Argentina se promocionó como una de las más exigentes desde que la prueba llegó en 2009 a Sudamérica, pero este cambio de última hora podría atenuarla.

La variante se realizará en la cuarta jornada, que el jueves 5 unirá la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy con Tupiza, la primera parada en territorio boliviano, reseñó DPA.

El recorrido se mantendrá con los 521 kilómetros totales y los 416 de prueba especial, aunque habrá un camino alternativo para evitar las dunas bolivianas que se encuentran a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y que, a priori, eran el escollo más difícil de superar en la primera semana de esta nueva versión de la carrera.

Con la competencia recién transitando sus primeros días de acción y con una cifra de inscritos mucho menor que en años anteriores, la organización decidió en la noche del sábado tomar esta medida particular para evitar demasiadas deserciones en el primer contacto de los competidores con el altiplano boliviano. Pero rodear las dunas sin correr riesgos tendrá un costo: una sanción de 12 horas de penalización.

“Son las primeras grandes dunas que encontrará el Dakar y están a unos 4.000 metros de altitud. Nosotros, al hacer el recorrido para diseñar el ‘road-book’ (hoja de ruta), encontramos una gran dificultad para superarlas”, explicó Marc Coma, director deportivo de la carrera.

“La historia del Dakar dice que cuando los pilotos no podían seguir el recorrido, quedaban automáticamente excluidos. Pero se ha hecho una variante para aquellos que no están preparados o que no puedan superarlas para que no se queden fuera ya en el cuarto día, aunque sí tendrán una gran penalización de 12 horas. Esto hace que su objetivo pase a ser simplemente terminar”, subrayó el ex quíntuple campeón del Dakar en motos.

Con esta medida el Dakar 2017 pierde un poco de su dureza, aunque con la sanción queda claro que aquellos que aspiren a la victoria o a lograr un buen resultado tendrán que superar estas singulares dunas, en una edición que no presentará la dificultad de atravesar el desafiante desierto de Atacama por la decisión de Chile de no participar por segundo año consecutivo en el rally.

Fuente: EU