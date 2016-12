Las duras historias de los ilegales venezolanos en Trinidad

Trinidad y Tobago, la pequeña nación caribeña, situada a cien kilómetros de Venezuela, se ha convertido en el lugar al que se marchan aquellos venezolanos que no tienen recursos para dirigirse a ningún otro sitio

En el patio de una casa desvencijada de la esquina de Bemonlt North & West hay una tienda de campaña tendida sobre la tierra. Por las tardes es el palacio de los niños de Trinidad que juegan a ser caballeros, pero por la noche es el lugar donde Ricardo lanza su cuerpo cansado de cargar adoquines y lavar platos, lo normal en un día de doble jornada laboral desde que empezó su historia como inmigrante venezolano ilegal en Trinidad y Tobago. Uno más. Solo por las noches puede verse luz desde dentro de la tienda, que es cuando Ricardo enciende su teléfono para llamar a su familia y contarles una versión amable de su vida en Puerto España; o cuando empieza a sacar las cuentas de cuántas horas más de trabajo debe completar para pagar las deudas que dejó en Venezuela y que le llevaron a emigrar.

“Yo estaba bien, tenía mi carro, tenía mis comodidades, tenía mi tarjetas de crédito”, realata Ricardo. “Ganaba más de cuatro salarios mínimos, me daba los lujos que uno se puede dar allá. Pero con la crisis, mi sueldo era menos de un salario. Esa crisis me llenó de deudas, comprar comida se me hacía difícil, cuando vine a ver no tenía con que pagar nada y me toco salir de mi país”, explica.

Historias como la suya empiezan a ser cada vez más frecuentes en los suburbios de Trinidad, donde en el último año la presencia de venezolanos trabajando como obreros, agricultores y empleados de limpieza aumenta al ritmo de la crisis en el país vecino. Desde hace algún tiempo, especialmente el último año, se puede caminar por las calles de una Trinidad angloparlante y escuchar constantemente voces en español. Por lo general se trata de venezolanos o cubanos, las dos principales comunidades inmigrantes de esta diminuta nación. “La mayoría son inmigrantes de bajos recursos económicos que no encuentran una oportunidad en su país”, explica Rochelle Nakhid, la coordinadora de la asociación trinitense Living Water Comunity (LWC), que se ocupa del tema de los migrantes y refugiados auspiciada por la ONU.

Las dos islas de Trinidad y Tobago se ubican dentro de la plataforma continental de Venezuela, a apenas cien kilómetros de distancia del continente. Una cercanía que ha abierto el camino para los viajes de bajo coste, el tráfico de armas y drogas, y el contrabando de alimentos y combustible. Y también, cada vez más, para la inmigración, convirtiéndose en el destino de los venezolanos de menos recursos, aquellos que por lo general provienen de barriadas populares o de las provincias rurales. Muchos, que no pueden emprender su viaje en avión, lo hacen en el “Víctor Mata” o en el “Ángel del Orinoco”, dos pequeñas embarcaciones con capacidad para 12 y 16 personas que viajan dos veces por semana a través del río Orinoco y en mar abierto, cargados de quienes abandonan el país y la crisis cargados con sus mochilas. También en pequeños botes de madera que entran ilegalmente por la costa este de Trinidad donde, pese a los esfuerzos de la guardia costera, hay menos o ninguna vigilancia.

Algunos catedráticos venezolanos han estimado que, en la última década, desde que el chavismo gobierna la nación, la migración hacia otros países huyendo de la situación económica del coloso petrolífero de Sudamérica está por encima de los dos millones de personas. Sin embargo no hay números oficiales que corroboren estos datos. La cantidad de aquellos que han viajado a Trinidad y Tobago en los últimos años es todavía más incierta. “Nadie tiene este número”, opina Nakhid. Ni la embajada trinitaria en Caracas ni la de Venezuela en Puerto Príncipe respondieron a los intentos de contactarles por parte de El Confidencial.

“Te la ves fea cuando el hambre toca a tu puerta”

Una fuente del Gobierno de Trinidad indica que durante el último año unos 25.000 venezolanos entraron legalmente al país con visados de turista. Esta cifra es la mitad de los que habían entrado en 2015. “La preocupación del Gobierno es que ese déficit [de los que no han viajado al país por vía legal] esté entrando ilegalmente para quedarse”, explica. Los números son considerables, teniendo en cuenta que la población total de ambas islas apenas supera los 1,3 millones de habitantes.

Redadas y deportaciones

Pero la recesión en la isla caribeña hace que las autoridades trinitarias aceleren aún más la deportación de venezolanos ilegales en el país. En los últimos meses ha crecido el número de redadas policiales en fábricas, almacenes, y restaurantes que emplean a ilegales. De hecho, cuando los venezolanos ven un uniforme, su mayor temor es que se trate de un miembro del Centro de Detención de Inmigrantes (IDC). Según una fuente consultada por El Confidencial, actualmente hay medio centenar de venezolanos en los calabozos, esperando para ser enviados de vuelta. Andrés estuvo allí varias semanas y tiene los recuerdos intactos: el sabor del pan con cebolla en las mañanas, sus noches echado en el suelo y sin cobija, envuelto en un uniforme naranja; el metódico proceso de cuidar las botellas de agua que recogían en las tuberías los días que se les permite salir a las canchas, porque las bebidas no están incluidos en el menú del IDC.

Esta situación está presente en la cabeza de inmigrantes como Ricardo, que saben que mientras más duras sean las autoridades, ellos tendrán que aceptar remuneraciones aún menores. También en la de Luz, que hace tortas en casa para vender, y que cuando sale a la calle finge ser muda, para esconder que aunque su piel es oscura es venezolana y no entiende ni una palabra en inglés. Así, ante el número creciente de ilegales en busca de trabajo, se impone el perfil del inmigrante como ciudadano de segunda, que tiene que aceptar trabajos duros y extenuantes por debajo del salario mínimo, viviendo escondido en pequeñas habitaciones compartidas y tratando de que nadie les delate a las autoridades.

Fuente: Notiespartano con información de El Confidencial/Indira Guerrero