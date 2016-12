LVBP: Equipos escogieron sus refuerzos para la postemporada

Este viernes 30 de diciembre, a las 10:00 am, se realizó el draft de adiciones y sustituciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, de cara a la serie de postemporada que tendrán inicio el venidero 2 de enero de 2017.

A continuación cuales fueron las selecciones de los equipos, de acuerdo al orden en la ronda eliminatoria:

Cardenales de Lara (39-24):

Hassan Pena (pitcher – Magallanes) Adición.

Juan Carlos Gutiérrez (pitcher – Caracas) Sustitución por Welington Dotel OF.

Franklin Morales (pitcher – Caracas) Sustitución por David Goforth LD.

Caribes de Anzoátegui (34-29):

Jhoulys Chacín (pitcher – Caracas) Adición.

Mario Lissón (infielder – Magallanes) Sustitución por John Church LD.

Edgar Ibarra (pitcher – Magallanes) Sustitución por Brian Burnes LZ.

Águilas del Zulia (33-30):

José Tábata (jardinero – Magallanes) Adición.

Mitch Lively (pitcher – Magallanes) Sustitución por Setphen Fife LD.

Ronny Cedeño (infielder – Magallanes) Sustitución por Trayvon Robinson OF.

Tigres de Aragua (30-33):

Endy Chávez (jardinero – Magallanes) Adición.

Alex Sanabia (pitcher – Magallanes) Sustitución por Randy Consuegra LD.

Luke Irvane (pitcher – Caraacs) Sustitución por Víctor Marte.

Tiburones de La Guaira (30-33):

Henry Rodríguez (infielder – Caracas) Adición.

Kramer Snedd (pitcher – Caracas) Sustitución por Pedro Echendia LD.

Jesús Sucre (catcher – Magallanes) Sustitución por Emilis Guerra LD.

Bravos de Margarita (30-33):

Jesús Aguilar (infielder – Caracas) Adición.

Félix Pérez (jardinero – Caracas) Sustitución por William Argo OF.

César Puello (jardinero – Caracas) Sustitución por Tyler Horan OF.

La LVBP informó que ahora el roster semanal se amplió de 35 a 36 jugadores y el de importados de nueve a 10 por la figura de la adición.

Las llaves de postemporada son Bravos vs Cardenales, Tigres vs Águilas y Tiburones vs Caribes.

Fuente: Lider