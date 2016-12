La reestructuración de la MUD debe ir a una “unidad de propósito”

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró que la oposición no se encuentra de vacaciones porque “el adversario no descansa en su agresión al país”.

Insistió en que los resultados de la sesión permanente en la que se encuentra la MUD deben ser informados al país antes del 31 de diciembre, porque vienen acontecimientos muy duro: “Es probable que el 2 de enero se repita una situación tan crítica como la de hace cinco días”.

Igualmente refirió que pasado 5 de enero 2016 hubo diputados que fueron agredidos antes de la instalación del parlamento: “Imagínense ustedes cuál es el panorama para este año”.

En este sentido, dijo en entrevista a Unión Radio que la MUD “tiene que tener una estructura y un mensaje acorde con el tamaño de ese reto, estamos hablandod e cuatro, cinco confrontaciones muy importantes en menos de 4 semanas”.

¿ALTERNATIVA?

Torrealba reconoció que la MUD no tenía un plan alternativo cuando se anuló el revocatorio: “Teníamos flechas vale, que si el juicio, la ida a Miraflores (…) aquí lo que hay que definir es una estrategia de poder“.

En torno a la reestructuración de la coalición, dijo que no se trata de “poner el fregadero donde antes estaba el lavaplatos” sino que debe darse una “unidad de propósito”.

Criticó que en la oposición se hablará de cambio de Gobierno sin dar propuestas concretas. “De eso hay que hablar ahora, porque eso es el propósito”, apuntó.

Por otra parte, el secretario ejecutivo de la MUD recalcó que los partidos políticos deben asumir la conducción y la vocería de la coalición porque esta debe reposar “en los actores fundamentales”.

“No es sano que cuando se trata de victorias en la tarima quieran estar todos, si no me agarro fuerte del micrófono, me sacan, pero cuando hay que dar explicaciones, aquí está el hijo de la señora María”, expresó en clara referencia a él mismo como vocero de la MUD.

Insistió en que el objetivo debe ser que los partidos de oposición asuman para que el país tenga claro “dónde está el timón de la MUD” para que nadie pueda salir a decir que se enteró por televisión.

Fuente: Notiespartano con información de Sumarium