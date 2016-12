Protestas ante el Banco Central por “desaparición” del dinero entregado

Un grupo de ciudadanos acudieron este martes 27 de diciembre a protestar frente al Banco Central de Venezuela (BCV) para exigir una respuesta sobre los billetes de cien bolívares que fueron depositados hace días y que, hasta el momento, no han sido devueltos.

El pasado 17 de diciembre la dictadura de Nicolás Maduro ordenó el retiro de todos los billetes de cien bolívares del país. Estos billetes, según señaló, debían ser canjeados únicamente en el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, en el momento de la euforia la principal autoridad económica del país anunció que ya no iba a canjear, sino que iba a recibir los billetes de cien como un depósito e iba a entregar una “constancia”.

Ahora, el dictador ha revertido la orden. El billete de cien es, nuevamente, válido; pero los venezolanos que lo entregaron, en desespero, denuncian que su dinero “desapareció”. Y todo indica que la “constancia de depósito” emitida por el Banco Central no sirve porque, hasta el momento, según denuncias, los venezolanos que entregaron sus billetes aún no han recibido ninguna respuesta.

“Estamos acá bastantes personas, porque depositamos el dinero y nos tienen con una burla desde hace una semana. No nos quieren dar respuesta”, dijo un ciudadano, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato, a Prensa Unidad Venezuela.

Según detalla Prensa Unidad, al menos 50 personas acudieron a la entidad bancaria a exigir una respuesta sobre el dinero que entregaron el 17 de diciembre y que, para ellos, “fue robado” por el régimen venezolano.

“Hemos estado viniendo todos los días, porque no tenemos dinero. Nos dicen que tenemos que esperar. Ya son once días, no nos dicen nada y lo único que tenemos es el papel que nos dieron del depósito”, dijo el ciudadano.

Fuente: Notiespartano con información de Prensa Unidad