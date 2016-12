Salutación al Pueblo Insular

La Navidad siempre ha sido tiempo especial para la reflexión y compromisos a cumplir, una tradición que hoy en día cobra fundamental importancia cuando el país nos demanda fortalecer la defensa de los derechos humanos, la obligación de elegir el gobierno que el pueblo quiere, retornar la paz y reemprender el proceso de crecimiento, progreso y desarrollo que durante dieciocho años se ha detenido.

El tiempo que se va, este 2016, nos deja una secuela de problemas todos graves, e iniciar en el venidero 2017 su solución depende de la firmeza del reclamo popular ante un gobierno sordo a los gritos de la calle, en donde se sufre pobreza crítica, hambre, inflación, desabastecimiento, escasez e inseguridad. También para que se imponga la convivencia y el respeto a lo plural.

Los venezolanos, cumpliendo sus deberes pero exigiendo al gobierno el cumplimiento y respeto de sus deberes. Que no sea mediante la imposición de una ideología única, de un pensamiento único, tampoco la exclusión que ofende y niega beneficios al que no respalde o milite en el oficialismo.

Que sea ocasión definitiva para que el pueblo reclame se le satisfaga sus reivindicaciones. Y el gobierno entendiendo que su principal obligación es garantizarle la vida a los ciudadanos, defenderle sus bienes, respetar la propiedad privada, no ofender al empresariado sino acordar, con ese sector tan importante, de manera colectiva y no selectiva o conveniente a sus intereses políticos, lo necesario para que producir en Venezuela sea tarea que beneficie a unos y otros y no objetivo de ensañamiento o exclusiones.

El año por venir que sea, igualmente, tiempo afortunado para todos porque el gobierno entienda que está equivocado en el modo de conducir los destinos nacionales y, corrigiendo el rumbo, se encamine hacia el entendimiento y la aplicación de medidas verdaderamente destinadas a mejorar y no a empeorar la vida de la república.

Al noble pueblo de Nueva Esparta vaya el abrazo solidario y la reiteración de nuestro agradecimiento por la confianza que nos caracteriza la disposición que tenemos de seguir sirviéndole para apuntalar otra vez su progreso, desarrollo y mejoría social.

