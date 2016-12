Buhoneros de Margarita se adaptan a limitaciones monetarias

La limitación de manejo de dinero efectivo ha perturbado a los buhoneros de Margarita, sin embargo los vendedores han buscado adaptarse para no perder clientela.

“Solo en transferencias hoy vendí 30 mil bolívares, si no hubiera aprendido a hacerlo no habría vendido porque casi nadie tiene tanto efectivo”, dijo el vendedor de helados en playa Guacuco, en la isla de Margarita.

Afirmó que hasta el momento no ha tenido problemas porque las transferencias son transacciones más seguras que hasta con cheques, además que se evita el tiempo de ir al banco. “No tengo por qué desconfiar de la gente, además que al transferir me llega el mensaje de inmediato y aunque el dinero no lo tengo disponible en el momento si es de otro banco, al menos no perdí la venta del día. Si a la gente le provoca un helado no creo que van a estafar”.

Afirmó que el precio de los helados en la playa van desde 1000 bolívares, por lo que hay gente que puede pagar hasta 6 mil bolívares y es una suma alta para la disponibilidad de efectivo que se tiene en la actualidad, incluso él también prefiere evitar la acumulación de billetes de Bs. 100.

La misma práctica están utilizando otros buhoneros o los verduleros que no tienen punto de venta como ventas de verduras en camiones. Varias líneas de taxi también están aceptando transferencias antes de hacer la carrera, y el cheque cuando dejan a una persona porque al menos conocen la dirección por si llegaran a tener algún problema al momento de cobrarlo.

Enero arranca sin mercancía

En relación al comercio formal de puerto libre, el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta Andrés Rodríguez Ghersi, dijo que las actividades estarán muy lentas en virtud que no tienen mercancía para recibir a los turistas que viajan en enero.

“Las importaciones de final de año tuvieron una baja constante y cada vez son menos. Este fin de año tenemos un 10 ó 20 por ciento, de lo que fueron las importaciones en otros años, por lo que la mercancía se acabará durante las compras decembrinas y el comienzo de año será difícil sin insumos, sin importaciones, sin alimentos”, sostuvo.

Lo preocupante, afirmó, es que la situación comercial se reflejará en la reducción de puestos de trabajo.

Fuente: Redacción Notiespartano