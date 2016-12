Carlos Luna, internacionalista, politólogo, analizó el impacto de la política internacional implementada por el gobierno nacional y considera que la misma está cada vez más profundizada a favorecer un proyecto político.

“Hay una política exterior que está totalmente desinstitucionalizada con una Cancillería que está al garete, en un país que ha perdido el norte en cuanto a lo que es el interés nacional de la República en su accionar internacional”, sostuvo Luna en el programa A tiempo.

El especialista en derecho internacional destacó que este es un proyecto político que no convence a nivel exterior y, además, no proporciona la mayor cantidad de progreso, de bienestar y de paz a todos los venezolanos.

“La diplomacia de Venezuela es la del ‘carrito chocón‘, confrontando, dándose contra la pared, queriendo decir que tiene una legitimidad, pero que no cuenta con ella. Venezuela se ha convertido de una autocracia competitiva, donde se irrespetan los Derechos Humanos, el Estado de derecho y el equilibrio de poderes y la sociedad internacional así lo tiene claro por lo cual no tiene credibilidad y no tiene profundidad.

Fuente: Notiespartano con información de Unión Radio