Se volvió loco y generó una matanza en Santa Fe

El caso de locura, sangre y muerte que conmovió a Santa Fe entre la madrugada y la mañana del sábado, en vísperas de Navidad, está cerca de quedar esclarecido: para la Justicia, Marcos Ezequiel Feruglio, un joven de 25 años, es el principal sospechoso de haber cometido el cuádruple crimen y de herir a otras dos personas, entre ellas a Romina Dusso (20), la mamá de sus tres hijos. El agresor se negó ayer a declarar ante la Justicia y quedó formalmente imputado de dos de los cuatro homicidios, ya que fue acusado de asesinar a puñaladas a su ex suegro Gustavo Dusso (45) y a su ex cuñada Camila (15); y de herir a Romina -lo reconoció como autor del hecho- y a la actual pareja del hombre, María Noelia Huss (44) en un departamento de la capital provincial. Asimismo, los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro dijeron que cuentan con “indicios” de que Feruglio asesinó horas antes a su ex suegra Claudia Oliva (44) y la pareja de ésta, Nicolás Estrubia (32), en una vivienda de Sauce Viejo, a 30 kilómetros de la capital provincial.

Más allá de la conmoción por el brutal accionar de Feruglio durante la matanza, el caso reabre otro foco de discusión: la falla en los sistemas de prevención en episodios de violencia de género. ¿Las muertes podrían haberse evitado a raíz de las denuncias que tenía en su contra el agresor? ¿Las fuerzas de seguridad no deberían haber detenido a Feruglio luego de la denuncia radicada el viernes, cuando golpeó a su ex, al punto de que la mujer debió recibir atención médica? ¿Habría alcanzado con colocarle una orden de restricción perimetral? El sistema expone falencias que con este tipo de casos –sin precedentes en la región– se recrudecen.

El origen de la brutal cacería fue el viernes en una casa de la calle Roca al 9100, en Sauce Viejo. Allí vivía Romina junto con los tres hijos que había tenido con Feruglio: un chico de 4 años y mellizas, de un año y medio. Compartían la casa con Oliva, la madre de la chica, y Estrubia. La joven pareja estaba separada y atravesada por los conflictos. Ese día no fue la excepción: Marcos la golpeó luego de una discusión por la manutención de sus hijos. La denuncia la radicó en una comisaría local y, por seguridad, Romina decidió irse a dormir al departamento que su padre tenía en el centro de Santa Fe. Lo que no sabía era que, esa noche, lo que menos iba a tener era seguridad.

Fuentes de la investigación le dijeron a Clarín, que lo primero que hizo Feruglio fue ir hasta Sauce Viejo “a matar a todos”. Pero allí encontró solamente a Claudia y Nicolás. Ambos murieron producto de múltiples heridas cortantes. Pero de estas muertes, la Justicia, la Policía, los medios y la opinión pública se iba a enterar mucho más tarde. Porque a las seis de la mañana del sábado, en un edificio de 25 de Mayo al 1600 de la capital provincial, Feruglio fue detenido con toda su ropa ensangrentada, con un cuchillo tipo táctico en su mano, luego de haber asesinado a su ex suegro y a su ex cuñada, y de herir a Romina y a la pareja de su padre, con quien convivía desde hace un tiempo y tenían un pequeño en común.

Gustavo se preparaba para salir a trabajar. Abrió la puerta del departamento y se encontró con Feruglio que puso fin a su vida. Los vecinos llamaron al 911 y Romina puedo bajar por el ascensor a pedir ayuda. La Policía lo detuvo en el lugar de los hechos. Cuando intentaron comunicarse -en vano- con la mamá de Romina, se iban a enterar que también habían sido víctimas del raid de locura y sangre que desató este joven de 25 años. “Era un mar de sangre”, le dijo a Clarín uno de los peritos que llegó al departamento del piso 8 para cumplir con las actuaciones de rigor.

El domingo se le realizó la audiencia imputativa por los crímenes de Gustavo y Camila Dusso. El agresor se negó a declarar, pero ya había sido identificado por su ex. Fue imputado por haber sido el autor de dos homicidios calificados “realizados con el propósito de causar sufrimiento a su ex pareja” y además por las tentativas de homicidio de Romina y de la actual pareja de su ex suegro. El miércoles, en la audiencia de prisión preventiva, se hará una ampliación de las imputaciones. Por las dos primeras muertes, ocurridas en Sauce Viejo, la Fiscalía todavía no tiene los elementos probatorios necesarios, aunque el hallazgo de la camioneta de Estrubia, una de las víctimas, podría ser uno de ellos. La Ford Ranger fue encontrada en un barrio de Santa Fe y se sospecha que es la que utilizó Feruglio para viajar desde Sauce Viejo a Santa Fe para continuar con lo que había comenzado: un raid de locura y sangre que podría haber sido evitado si la denuncia por agresiones del viernes no hubiera sido ignorada.

