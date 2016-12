Eliminarán empresas de alimentación

MINPPAL. Es el Ministerio de Alimentación. Está destituyendo a gran cantidad de empleados de las diferentes cadenas Pdval, Mercal, Fundaproal y Corporacion CASA. Prevén crear una nueva empresa. En el caso de CASA les aplicaron a los destituidos la figura jurídica de “supresión”, que no contemplaría demanda o reclamo ante tribunales del trabajo. Al personal lo citaron, le dieron una carta para firmar y le dijeron que después buscaran su cheque. A los destituidos a principios de diciembre aún no les han pagado ni la quincena y mucho menos el arreglo que les corresponde. Triste esas familias que se quedan sin empleo durante las fiestas decembrinas y con la incertidumbre sobre el futuro inmediato. ¿Por qué eliminarán CASA? Porque es una manera de salir alegremente de gran parte de los dos mil 500 empleados. Crearán una nueva empresa, cuyos empleados recibirán bolsas de CLAP y no mercados como ocurría con los de CASA. Todas las plantas y silos fueron entregados a Mercal y al control de los militares.

FORO. Fue en el salón Simón Rodríguez de la sede administrativa de la Asamblea Nacional. El Instituto Progresista organizó el foro Iglesia, Militares y Empresarios. El rol de los poderes fácticos en Venezuela ayer y hoy. Los ponentes el sacerdote Arturo Peraza, el empresario Jorge Botti, el historiador Ysrrael Camero y por el tema militar estuve honrada en disertar, así como el general Raúl Salazar. Por mi parte, expresé la necesidad de que la FANB se ocupe de su función esencial en la defensa del territorio y la soberanía. Insistí en aclarar que no son los militares los llamados a dirimir el enfrentamiento entre chavismo y oposición. “La participación de la Fuerza Armada el 4F, el 27N y el 11A le hicieron un flaco servicio a la institución militar. Los militares no toman el poder para entregarlo en manos de los civiles. Si los militares actúan es un golpe de Estado”.

PASAPORTE. Un venezolano le hizo caso al Saime y pidió su pasaporte con 4 meses de anticipación al vencimiento del que tenía. El 25 de abril fue ante el Consulado de Venezuela en Bilbao al trámite correspondiente. Ocho meses después no tiene pasaporte. En la web del Saime no hay como verificar el status del trámite. El consulado no da respuesta. En el twitter @redsocialsaime le dijeron, como le responden a todos: “su pasaporte está en chequeo dactiloscópico”.

ARMAS. El 23Sep16 la Fiscalía Militar 51 Nacional abrió investigación por robo de armas en el Servicio de Armamento del Ejército en el Fuerte Conopoima, Almacén N° 06. Se descubrió que faltaban 84 granadas fragmentarias, Modelo M26. Fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de Omisión, Negligencia y contra los delitos de la administración Militar ( Art. 384, 385, 538 y 578 del código orgánico de justicia militar), del Tcnel. Ghenhis Khan, los capitanes Jhon Alexander y Jacobo Antonio. El jefe de la DGCIM de Guárico fue el encargado de la investigación.

EMPRESA. Es Pdvsa Gas en Puerto La Cruz. Larga lista de reposeros, alto porcentaje de ausentismo laboral, retardo en llegar a los puestos de trabajos, retirada antes del horario, aumentos de robos dentro de las instalaciones de Pdvsa. La Gerencia PCP, encargada de la Seguridad, no actúa con diligencia.

BLANCO. Es el gran Andrés Eloy, el sensible poeta, músico y político venezolano. Fue él quien un día escribió: “Gracias, mujer, tú me quisiste un poco./ Siguiendo otra visión, estaba loco:/ nunca soñé tener cuanto me diste;/ buscando otro placer, estaba triste…/ En mi espejismo nunca llegué a verte,/ ni te sentí, ni te soñé siquiera;/ pero así es el amor, como la muerte,/ que cuando va a llegar nadie la espera”.

TÁCHIRA. Es el sector II Urb. Río Grita, La Fría. Hace tiempo el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) y el Ministerio del Ecosocialismo y Aguas (Minea) prohíben la construcción de viviendas en ese lugar. El Minea y el Instituto para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam) ratifica, el 18Ag2016, con oficio Nº 0894, el oficio 132 del28Nov2012. Zulay Quevedo, presidenta del Consejo Comunal, lee oficio del alcalde de García de Hevia, Willington Vivas solicitando la factibilidad de construir viviendas en dichos terrenos, a sabiendas que ya se había prohibido. El 17Oct16 aplican carpeta asfáltica frente a la casa del Director de Ingeniería Municipal, abriendo una calle que facilitaría la invasión de los terrenos. El 24Oct16 invasión del terreno del sector II, por parte de Daniel Cárdenas, Kerly Molina, Víctor Colmenares, Karla Molina, Melany Morales y su pareja. Los vecinos logran que el Cap (GNB) Vladimir Huérfano envíe una comisión, que preside el Sgt Suárez, quien paraliza la remoción de la capa vegetal. El 26Oct16 invasores alegan que ellos presentaron los permisos de construcción. La GNB se inhibe de actuar, “por órdenes superiores”, aunque no hay estudio de impacto ambiental y sociocultural. La síndico municipal asegura que los invasores tienen un aval, que no mostró, de Protección Civil San Cristóbal suficiente para construir. En el Instituto Municipal de la Vivienda no muestran el permiso de construcción de los “invasores”, dizque por orden del ingeniero Jimmy Roso. Protección Civil Táchira mostró fotocopia, sin firma ni sello, con los nombres de Luis Velázquez (Evaluador) y Esther Ortega (Sub Directora) de la Evaluación Nº IT 0157/2016, del 22Ag16, realizada a 3 lotes del Sector IV, a solicitud de la Alcaldía, concluyendo que “es factible la intervención del terreno con fines habitacionales solo si se realizan las obras de canalización del flujo hídrico en la parte posterior”. El 12Nov16 los invasores fueron al Comando de la GNB de Colón, acompañados del Tcnel (Ej) Bandres Sandoval, padrastro de uno de los invasores. Dos invasoras tienen a sus padres en la Misión Rivas y Gran Misión Vivienda y por eso tienen el kit de vivienda cada una. La presidenta del Consejo Comunal habría avalado con un oficio la construcción de las viviendas, sin aprobarlo la asamblea de ciudadanos. El 16Nov16 el Gral. Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, Comandante de la 25 BI Mecanizada La Fría se comprometió a revisar la situación. Desde el 17 Nov se inició la construcción de viviendas afectando un caño. El Mayor (GNB) Rubio Apolinar de Colón dice que los invasores presentaron el 12 Nov un permiso ambiental solicitado por un enlace entre la Alcaldía y el Minea. El caso lo tiene la fiscal auxiliar Dorelys Barrera; Nº MP-580397-16. En ese caso hay varias manos peludas para favorecer a los tres invasores, en detrimento de un afluente del río La Grita, afectando las especies caobas y cedros, en una zona vulnerable. Busque esas manos negras entre: alcaldía, Min-Vivienda y Habitat, Minea y militares. He ahí parte del documento del Minea.

