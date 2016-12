Táchira, Carabobo, Zamora y Zulia ya tienen rivales en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2017 quedó hoy preparada para su pitido inicial el 23 de enero tras el sorteo de las fases iniciales y la fase de grupos realizado en Luque, en el Gran Asunción, en un emotivo evento donde el brasileño Chapecoense estuvo presente en todo momento acompañado de los aplausos del público.

La entrega del trofeo de campeón de la Sudamericana fue el momento más emotivo de una gala con sorpresas homenajes y la participación de diversas figuras del fútbol sudamericano.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, abrió el acto con un emocionante discurso en el que en primer lugar mencionó a las víctimas del accidente aéreo de Colombia, para posteriormente entregar la copa al presidente del club brasileño, Plinio David De Nes Filho.

De Nes Filho, con lágrimas en los ojos, invitó a David jiménez, representante del colombiano Atlético Nacional, a compartir el trofeo juntos ante la ovación de toda la sala.

También recibió el equipo colombiano el premio al Fair Play de la Conmebol por su acto de pedir al ente que proclamara campeón de la Copa sudamericana a Chapecoense.

Tras las emociones, los bombos con los nombres de los 47 participantes de esta 58 edición de la Copa Libertadores protagonizaron el acto central, donde quedaron conformadas las eliminatorias previas y la fase de grupos.

También hubo lugar para la presentación del nuevo logotipo de la Libertadores y un homenaje para los periodistas fallecidos en la tragedia aérea de colombia, así como un reconocimiento deportivo por parte de la Conmebol al presidente paraguayo, Horacio Cartes, presente en el acto.

Emparejamientos de Primera, Segunda, Tercera fase y fase de Grupos de la Copa Libertadores 2017:

– Primera fase:

1) Universidad de Sucre (BOL) – Wanderers (URU) (E1)

2) Deportivo Municipal (PER) – Independiente del Valle (ECU) (E2)

3) Deportivo Capiatá (PAR) – Deportivo Táchira (VEN) (E3)

– Segunda fase:

1) Atlético Paranaense (BRA) – Millonarios (COL) (C1)

2) Botafogo (BRA) – Colo-Colo (CHI) (C2)

3) Atlético Cerro (URU) – Unión Española (CHI) (C3)

4) Carabobo (VEN) – Junior (COL) (C4)

5) Atlético Tucumán (ARG) – El Nacional (ECU) (C5)

6) E1 – The Strongert (BOL) (C6)

7) E2 – Olimpia (PAR) (C7)

8) E3 – (Universitario (PER) (C8)

– Tercera Fase:

1) C1 – C8 (G1)

2) C2 – C7 (G2)

3) C3 – C6 (G3)

4) C4 – C5 (G4)

– Fase de Grupos:

Grupo 1: Atlético Nacional (COL), Estudiantes de la Plata (ARG), Barcelona (ECU) y G2.

Grupo 2: Santos (BRA), Independiente de Santa Fe (COL), Sporting Cristal (PER) y G3.

Grupo 3: River Plate (ARG), Emelec (ECU), Independiente de Medellín (COL) y Melgar (PER).

Grupo 4: San Lorenzo (ARG), Universidad Católica (CHI), Flamengo (BRA) y G1.

Grupo 5: Peñarol (URU), Palmeiras (BRA), Jorge Wilsterman (BOL) y G4.

Grupo 6: Atlético Mineiro (BRA), Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG) y Sport Boys (PER).

Grupo 7: Nacional (URU), Chapecoense (BRA), Lanús (ARG) y Zulia (VEN).

Grupo 8: Gremio (BRA), Guaraní (PAR), Zamora (VEN) y Deportivo Iquique (CHI). EFE

Fuente: LaVinotinto