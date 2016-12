MOREL RODRÍGUEZ ÁVILA: Ojalá el año que viene…

Venezuela cierra el 2016 triste, golpeada, humillada, empobrecida. El que se va ha sido un año duro durante el cual la economía terminó de quebrarse, la inflación de ubicarse como la más alta del mundo y el hambre llegó, sin exageración alguna, a establecerse de manera humillante en millones de hogares en aldeas, caseríos, pueblos y barriadas de toda la república.

La afirmado es una verdad terrible, que avergüenza y hiere porque el nuestro era, hasta que llegó la que dicen ser una revolución, un pueblo feliz y Venezuela una nación probadamente rica. En el largo período rojo, que sólo ha producido quiebra, desazón, indignidad, corrupción, descrédito, los venezolanos han visto cómo la inexperiencia y la locura, la desorganización, la improvisación, la desidia y la mentira se convirtieron en lineamientos de gobierno. Al mismo tiempo, la violación de los derechos humanos, de la carta magna, en fin, de las leyes de la república sustituyó el ordenamiento jurídico, la gobernabilidad y el respeto a lo establecido.

Chávez y Maduro trastocaron todo afirmando crear un país y un venezolano nuevo. Lamentablemente lo lograron, puesto que el país ahora es uno distinto, irreconocible, destruido y su gente ubicada ya en niveles intolerables de pobreza crítica, víctima además del hampa criminal y nuestras ciudades convertidas en escenarios ya no para la vida sino para la muerte. Enumerar error tras error de los incontables cometidos por el difunto y el sustituto constituye una tarea difícil. La lista es larga y vario pinta. No hay un resquicio de la administración pública en donde no se haya cometido algún delito. Los poderes públicos, con el ejecutivo a la cabeza, han faltado en todo sentido a sus deberes. El primero de ellos, su autonomía, fue vergonzosamente cambiada por prebendas. Hoy en día es en Miraflores donde se imparte justicia y no en el TSJ.

Hoy d[ia es en Miraflores donde se fiscaliza y no en el ministerio público. Es Miraflores quien controla que la Contraloría no lo controle, y es desde Miraflores que se ordena a la Defensoría no defender al adversario, sino todo lo contrario.

El escenario es preocupante. La situación del país es grave. Crece en dimensiones a diario, dada la irresponsable manera en que el gobierno conduce el destino nacional. Sus fracasadas medidas, como la más reciente, la del cono monetario y lo sucedido con los billetes de cien bolívares, la enorme metida de pata, que obligó la reculada presidencial para evitar se le incendiase el país, son apenas muestras muy evidentes del descalabro en que se vive hoy en día en Venezuela, consecuencia lógica del caos generado por el desgobierno de Maduro.

Es decir, nada provechoso resultó el año que se va. El balance es altamente negativo. Cifras todas en rojo. Pérdida total, salvo los negociados cuyas ganancias se acrecentaron rindiendo les ingentes beneficios a los corrompidos funcionarios de todo nivel que manejan a su antojo los pocos churupos que nos queda en caja.

Ojalá que el año por venir nos traiga la anhelada posibilidad de hacerle ver, entender y aceptar al gobierno y a su partido que lo están haciendo mal, muy mal, y por presión pública arreglen la brújula loca y cambien de rumbo. Petición que millones de venezolanos le hacemos al Niño Jesús, rogándole que de verdad nos complazca porque Venezuela ya no aguanta.