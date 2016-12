Sancionan a aerolínea Estelar por dejar varados a más 300 pasajeros

Sandra Fuenmayor dijo que no han recibido apoyo para ser embarcados a su destino. “El INAC no ha hecho nada por resolver la emergencia que tenemos con esta empresa que ahora no tiene aviones, pero sigue operando”.

Una falla en la turbina del único avión con que opera la aerolínea Estelar, la dejó sin equipo para cumplir con sus vuelos desde el pasado viernes. La medida la aplicó el INAC debido a los más de 300 pasajeros que quedaron varados en el terminal nacional. Se dirigían a Porlamar y a Maracaibo.

“Nadie nos dio repuesta ni tampoco hubo atención al pasajero. Esta situación nos mantuvo esperando sábado y domingo. Todavía el lunes en la tarde no sabíamos cómo llegar a Maracaibo”, expresó Damary Leal, afectada.

Dijo que los vuelos los estaban atendiendo otras aerolíneas como Conviasa, Albatros y Venezolana. “La gente que se quedó varada ha ido saliendo graneadita y hasta la tarde de ayer por lo menos seis personas aún estábamos esperando por un vuelo que nos llevara a nuestro destino”.

Yoskar Martínez, otro de los afectados, dijo que estaban desde el domingo esperando por un vuelo y se lo garantizaron para las 2:00 pm, pero que después le asignaron otro a las 8:00 pm. “Lo que temo es que nos quedemos otro día más en este terminal por la negligencia de esta empresa”.

El equipo reporteril de este diario hizo esfuerzos para que el supervisor de guardia la tarde de ayer diera su versión sobre estas denuncias, pero nos remitió a la oficina de la empresa.

Fuente: La Verdad Vargas