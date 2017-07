Dos agentes muertos y 30 heridos por ataque con granada a policía de Portuguesa

Dos funcionarios muertos y al menos 30 heridos dejó un ataque con granada al Centro de Comando Policial de Poliportuguesa en la mañana de este viernes, informaron varias fuentes a través de redes sociales.

La mañana de este viernes sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo en el Centro de Comando Policial de Poliportuguesa en Guanare. Cuatro de los 30 funcionarios policiales heridos se encuentran en estado grave, mientras que dos fallecieron. El año pasado asesinaron a un policía por día en Venezuela, mientras tanto los cuerpos policiales se están quedando sin funcionarios y son muy pocas las personas que quieren ejercer la profesión cuando se abren los cursos de preparación, que prácticamente están desiertos.

Según reportó el periodista Román Camacho los heridos están siendo atendidos en el Hospital Miguel Oraá de la entidad, que se encuentra colapsado por la emergencia y no tiene insumos para atender a los heridos. Este también informó que el presunto responsable de los hechos falleció al caerse de la moto, en la que se acercó a la sede del CCP de Portuguesa.

Al parecer se trató de una granada fragmentaria que fue arrojada dentro del patio de honor, justo cuando los uniformados se formaban para pasar lista.

Los accesos al hospital donde se encuentran los afectados han sido cerrados, esta se encuentra colapsada y a horas del ataque, el periodista Román Camacho reseñó que un sujeto intentó lanzar una bomba molotov en la emergencia del Hosp Miguel Oraá, pero “fue detenido antes de hacerlo “.

El criminólogo y abogado penalista Luis Izquiel explicó para El Estímulo que hechos como este ratifican el uso de armas de guerra como fusiles y granadas por parte de delincuentes en Venezuela, armas que son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Hasta ahora el gobierno no ha dado explicaciones de cómo es que salen esas armas de los cuarteles. Por otro lado, ningún ente oficial ha dado cuenta de investigaciones que lleguen hasta el fondo de estos ataques con granadas.

“Nadie quier ser policia en Venezuela ganando un sueldo de hambre y con ataques diarios con armas de guerra que deberían estar en los cuarteles” señala el abogado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó en el año 2015 un informe en el cual Venezuela se presentaba como el país con el mayor índice de muertos por ataques con granadas, entre 2013 y 2015 fallecieron 18 personas por estas acciones que hasta ahora han quedado impunes. El protocolo para este tipo de ataques es que el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) abra investigaciones ante la Fiscalía; sin embargo, para Izquiel el problema es que nunca se encuentran a los responsables.

“Acá que yo sepa no ha habido ningún preso por robar armamentos en los cuarteles del país. Yo me leí desde el principio hasta el final la Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia, y ahí no aparece ningún registro de policías muertos por explosión de granadas, esto para ellos no existe”.